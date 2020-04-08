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Что делать, если результаты на коронавирус не сообщают: объяснение Минздрава

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Проблемы с тестированием на коронавирус в Украине / Иллюстративное фото

В Харькове уже около недели 30 человек ожидают своего результата на коронавирус. Виктор Ляшко отметил, что в Минздраве изучают ситуацию и объяснил, что следует делать в таких случаях гражданам.

Об этом заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал во время пресс-брифинга Минздрава.

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Ляшко рассказал, что 7 апреля заработала горячая линия Минздрава, куда можно позвонить и сообщить о любой проблеме с тестированием – 08 0050 5201.

Минздрав уже получили анализ первых звонков на эту горячую линию и из всех горячих линий, а также анализ сообщений к Виктору Ляшко.

Сегодня в 6:00, под моим личным руководством, будет проведено совещание с вирусологами и руководителями лабораторий. Будем рассматривать каждый такой случай: в том числе в Харькове, в том числе и в Николаеве, в том числе и в других областях нашей страны. Для того, чтобы разобраться, где алгоритмы дают сбой или где работает человеческий фактор, не позволяющий вовремя выдавать людям результат,
– сказал Ляшко.

Также он добавил, что в каждой области работала команда Минздрава, которая помогала лабораториям увеличить мощность тестирований. Следовательно, региональные лаборатории также могут проводить ПЦР-тестирование на коронавирус.

По состоянию на утро 8 апреля, в Украине зафиксировали 1668 случаев коронавируса и 52 летальных случая. Зато 35 человек выздоровели.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Здоровье Лечение
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