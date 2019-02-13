Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать

Чаще всего причиной тошноты является резкое снижение тонуса желудка с одновременным напряжением в области двенадцатиперстной кишки, что сопровождает разбалансирование нервных импульсов, и, как следствие, выброс содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок.

Почему возникает тошнота? Что это за процесс, реакция? О каких заболеваниях или состояниях она сигнализирует? И что делать, когда возникает тошнота? Об этом Здоровью 24 рассказали Кристина Квит, врач-гастроэнтеролог медицинского центра "Медикавер", кандидат медицинских наук, и Галина Мотульская, врач-невропатолог высшей категории медицинского центра "Медикавер".

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Ощущение тошноты регулируется центрами головного мозга, которые, получив сигнал от рецепторов желудочно-кишечного тракта, запускают процесс, который приводит, в частности, к резкому снижению тонуса желудка. Это состояние часто сопровождается гиперсаливацией (значительным слюноотделением). Как следствие – возникает желание сделать глотательные движения, чтобы от нее избавиться, что, наоборот, при вдохе вызывает сокращение дыхательных мышц и диафрагмы, а во время выдоха – передней брюшной стенки и провоцирует развитие рвоты.

Почему возникает тошнота?

Но несмотря на непосредственное участие желудка, как причины тошноты, это не всегда является признаком желудочно-кишечных заболеваний.

Тошнота – причины возникновения Болезни и патологии головного мозга;

Заболевания нервной системы, вестибулярного аппарата (органа, отвечающего за равновесие);

Эндокринные нарушения (предиабет, сахарный диабет, патологии надпочечников, гипотиреоз);

Изменения в сердечно-сосудистой системе (колебания артериального давления, артериальная гипертензия);

Физиологические процессы (беременность);

Прием определенных лекарственных препаратов (средства, применяемые в химиотерапии);

Пищевые токсикоинфекции, кишечные инфекции, вирусные заболевания и состояния, сопровождающиеся сильной интоксикацией (грипп, острые вирусные заболевания), гипертермией (высокой температурой);

Аллергические состояния.

Заболевания желудка: гастрит, гастродуоденит (воспаление желудка и двенадцатиперстной кишки), дуоденогастральный рефлюкс (выброс содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок), несвоевременная работа желчевыводящих путей и желчного пузыря (слишком частый выброс желчи или слишком медленный), желчнокаменная болезнь, панкреатит (воспаление поджелудочной железы), гельминтоз, кишечные инфекции, пищевые отравления, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (выброс содержимого желудка в пищевод).

Важной патологией, которая часто сопровождается тошнотой является функциональная диспепсия – состояние, когда нет ни одной анатомической или органической патологии, однако работа желудочно-кишечного тракта нарушена на уровне физиологии, то есть разбалансировка в импульсах, которые поступают от желудка без важной на то причины, что сопровождается симптоматикой тошноты.



Тошнота не всегда возникает из-за проблем с желудком//health.com

Если обозначить причину тошноты кратко – то это желание организма избавиться от чего-то, что является агрессивным для него. Например, при дуоденогастральном рефлюксе в желудок попадает желчь, которая является агрессором именно для него и ее попадание не предусмотрено физиологически.

Желудок пытается подать сигнал, что от нее нужно освободиться, что ощущается как тошнота. При многих заболеваниях желудочно-кишечного тракта нет непосредственного влияния фактора на слизистую желудка, как например, при пищевых отравлениях, кишечных инфекциях, когда возбудитель циркулирует в крови, однако, тошнота тоже возникает, поскольку это состояние интоксикации идентифицируется, как необходимость выбросить угрозу и реализуется через приступы тошноты или рвоты.

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При таких заболеваниях, как желчнокаменная болезнь, гепатиты и дисфункции желчевыделительных путей тошнота возникает из-за застоя в области двенадцатиперстной кишки с последующим периодическим выбросом содержимого в желудок, поскольку часто эти болезни обуславливают непереваривание определенных компонентов пищи – жиров, что вызывает процесс застоя на уровне, где эти компоненты должны перевариться.

Тошнота в этом случае – это прямой признак разбалансировки тонуса, поскольку процесс пищеварения останавливается, что провоцирует усиление импульсов в этом участке для ускорения эвакуации пищи, и, как следствие, дисбаланс между желудком и двенадцатиперстной кишкой, что ощущается как тошнота.

О каких нарушениях сигнализирует тошнота

Если тошнота возникает после еды – необходимо четко проследить, что это за еда, когда возникает тошнота (часы или минуты после приема пищи), какие сопутствующие симптомы возникают – это все позволит врачу определить направление диагностических поисков и выявить причину.



Тошнота после еды – симптом заболевания пищеварительной системы//bursasoylem.com

В частности, при тошноте после жирной пищи речь может идти о патологии желчевыделительных путей, дуоденогастральном рефлюксе, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки или панкреатите. В этом случае первым правильным решением должен быть отказ от пищи, которая провоцирует тошноту.

Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит "Поскольку каждый новый прием будет стимулировать обострение и ухудшение состояния неправильно работающего органа. Важно не подбирать медикаменты самостоятельно, поскольку действие лекарств, касающихся желудочно-кишечного тракта, является чрезвычайно разным. Есть те, которые действуют на желудок и двенадцатиперстную кишку, ускоряя движение пищи по ним, те, которые снимают спазм желчных путей и ускоряют таким образом процесс пищеварения, и те, которые снимают давление в области, которая провоцирует задержание пищи, что, опять же, ускоряет эвакуацию пищи”.

Если тошнота сопровождается болями в эпигастральной области (верхняя центральная часть живота на уровне нижних ребер) – речь может идти о гастрите или гастродуодените (воспаление желудка и двенадцатиперстной кишки). Если же боль локализуется ниже – в области пупка и сопровождается еще и рвотой или кишечными расстройствами, часто это может быть признаком пищевого отравления.

Тошнота после сигарет иногда является признаком эрозивного гастрита/гастродуоденита, язвенной болезни желудка, однако, может быть следствием и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (выброса содержимого желудка в пищевод), поскольку при курении снижается тонус клапана, который разделяет желудок и пищевод и одновременно снижается перистальтика всего желудка, что может ощущаться как тошнота.

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Утренняя тошнота чаще всего является признаком патологии желчевыделительной системы, в частности, застоя желчи и выброса желчи в желудок, так как ночью выделяется желчь часто неконтролируемо и попадая в желудок в течение нескольких часов его раздражает, что ощущается как тошнота. Такой симптом часто сочетается с горечью во рту и желтым налетом на языке после сна, также, иногда его сопровождает утренняя скованность голоса, охриплость.

Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит “Тошнота, как симптом, встречается часто, особенно при нарушении работы желудочно-кишечного тракта, однако, не является симптомом на который не стоит обращать внимание. Поэтому, при регулярном ощущении тошноты или при тошноте, которая сопровождается рвотой, обязательным является обращение к врачу, который сможет найти причину и назначить правильное лечение. Самостоятельный прием лекарств часто приводит к уменьшению симптоматики, однако не к исчезновению заболевания, что предопределяет в будущем масштабнее лечение и длительные диагностические поиски”.

Если же в результате проведенных диагностических процедур было установлено, что с пищеварением у человека все в норме, следует исследовать патологии со стороны нервной системы.

Головная боль, слабость, головокружение, тошнота могут сопровождать множество патологий неврологического характера. Как правило, головная боль связана с сосудистой этиологией. Болевые ощущения вызываются расширением (дилатацией) или спазмированием артерий. От того, где располагаются артерии внутри черепа или снаружи под кожей, зависит специфика боли и самого заболевания.



Головная боль и тошнота – тревожный симптом//betterhelp.com

Головная боль и тошнота могут возникать при мигрени, и при цереброваскулярной болезни (поражение сосудов головного мозга, при котором сосуды сужаются, что приводит к кислородному голоданию мозга), которая часто заканчивается инсультом. Также головные боли (цефалгии), сопровождающиеся тошнотой, могут развиться вследствие сильного раздражения, повреждения мозговых соединительных тканей – meninges и спровоцировать менингит или кровоизлияние.

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Головная боль с ощущением тошноты – это типичный признак последствий черепно-мозговой травмы. Также эти симптомы могут проявляться из-за изменения вязкости, густоты крови. Острый венозный тромбоз (слишком большое количество тромбоцитов, повышение густоты крови) или наоборот тромбоципения (снижение количества тромбоцитов и разжижение крови) могут спровоцировать болезненные ощущения, а затем и тошноту.

Врач-невропатолог Галина Мотульская “Также головная боль с тошнотой является либо предвестником, либо следствием воспаления тройничного, затылочного нервов. Цефалгии с тошнотой могут иметь психогенную этиологию. Хроническая головная боль, тошнота и спазм гортани могут свидетельствовать о депрессивном состоянии. Если хронически болит голова и тошнит, следует обратиться к врачу, который назначит обследование, выставит окончательный диагноз и пропишет адекватное лечение”.

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