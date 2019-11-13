Что делать, если у парня слишком большой член

29 Читати новину українською
Что делать, если у парня слишком большой член
/ Unsplash

Влагалище очень эластично и способно сильно увеличиваться в размерах. Именно поэтому большой размер члена не проблема, главное знать, что с ним делать.

Что делать, если у мужчины слишком большой член рассказала журналистка Татьяна Никонова.

Читайте также: Нашли новую неожиданную функцию клитора

Что делать, если у него слишком большой

  • Первое правило – увлажнить. Используйте лубриканты на водной основе и будет вам счастье.
  • Второе правило – возбудиться. Конечно, от вас в этом случае зависит не все, поэтому очень важно объяснить мужчине, для чего вам это нужно.
  • Третье правило – подготовить влагалище. Перед сексом его можно стимулировать пальцами, чтобы немного растянуть.
  • Четвертое правило – использовать такие позы, при которых можно контролировать глубину проникновения, например – поза всадницы. Так вы сможете контролировать глубину проникновения и будет проще не допустить дискомфорта. Если вы любите миссионерскую позу – не проблема, главное, сведите немного ноги.

В нього великий член що робити
Что делать, если слишком большой член

Это проблема, которая решается с легкостью, однако совместными усилиями. Главное – не терпите и рассказывайте партнеру, что вы чувствуете боль или дискомфорт.

Если вы стесняетесь или боитесь об этом заговорить, начните с самого приятного для мужчины – акцентируйте на его размере. И ему приятно, и вам легче будет объяснить, что вас беспокоит.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Что делать, когда закладывает уши
13 ноября
5455
Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Секс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ко Дню слепых: 5 невероятно успешных незрячих людей
13 ноября 13:56 Ко Дню слепых: 5 невероятно успешных незрячих людей
Настя Сукач 766
Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
12 ноября 07:43 Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
Олександр Бевза 25506
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
9 ноября 15:44 Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
Ірина Полицька 244918
День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
1 ноября 16:47 День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
Ірина Полицька 5045
Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
28 октября 15:30 Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
Юліана Вінтюк 105318
Новости
Больше новостей
Залиште відгук