Что делать, если у ребенка возникает кашель из-за нервов
К сожалению, действенных способов лечения психогенного или нервного кашля пока нет. Но есть терапия, которая может облегчить жизнь больного.
В период приступа или усиления кашля важно отвлечь ребенка, рассказала врач-педиатр Александра Рыбасова.
Также по теме: Виды кашля: какой самый опасный и как лечить
Допустимы ингаляции с физраствором именно как отвлекающая терапия. Чтение книг, просите ребенка рассказать стишок или спеть песню, сбор пазлов, рисование.
Часто родители используют мультики и на время они действительно помогают облегчить кашель, но после этого кашель может усилиться.
Во время приступа нужно отвлечь ребенка / ivona.bigmir.net
Что может ослабить нервный кашель?
- Необходимо восстановить режим ребенка (нормализовать ночной сон, добавить дневной).
- Наблюдать за провокаторами кашля (усиливается перед школой/садом, нелюбимым кружком).
- Можно вести дневник наблюдения за кашлем.
- Максимально исключить раздражающие и стрессовые факторы (снизить нагрузку гаджетами, телевизором, ночным чтением).
- Нельзя кричать и наказывать ребенка за кашель (особенно в период приступа).
- Дозированные физические нагрузки, ЛФК.
- Проведение психотерапии (и это единственный работающий метод терапии).
- Редко назначаются препараты.
Как правило препараты дают быстрый эффект. Но очень важно помнить, что без психологической помощи они будут давать кратковременный эффект. И после отмены кашель будет возвращаться. Поэтому они назначаются крайне редко.
В терапии главное – это создание психологического комфорта для ребенка, формирование благоприятного микроклимата.
Кашель может сохраняться довольно долго. Основная задача это научиться его контролировать и в период приступов выбрать метод помощи.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.