Что делать, если у ребенка возникает кашель из-за нервов

К сожалению, действенных способов лечения психогенного или нервного кашля пока нет. Но есть терапия, которая может облегчить жизнь больного.

В период приступа или усиления кашля важно отвлечь ребенка, рассказала врач-педиатр Александра Рыбасова.

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Допустимы ингаляции с физраствором именно как отвлекающая терапия. Чтение книг, просите ребенка рассказать стишок или спеть песню, сбор пазлов, рисование.

Часто родители используют мультики и на время они действительно помогают облегчить кашель, но после этого кашель может усилиться.



​Во время приступа нужно отвлечь ребенка / ivona.bigmir.net

Что может ослабить нервный кашель?

Необходимо восстановить режим ребенка (нормализовать ночной сон, добавить дневной). Наблюдать за провокаторами кашля (усиливается перед школой/садом, нелюбимым кружком). Можно вести дневник наблюдения за кашлем. Максимально исключить раздражающие и стрессовые факторы (снизить нагрузку гаджетами, телевизором, ночным чтением). Нельзя кричать и наказывать ребенка за кашель (особенно в период приступа). Дозированные физические нагрузки, ЛФК. Проведение психотерапии (и это единственный работающий метод терапии). Редко назначаются препараты.

Как правило препараты дают быстрый эффект. Но очень важно помнить, что без психологической помощи они будут давать кратковременный эффект. И после отмены кашель будет возвращаться. Поэтому они назначаются крайне редко.

В терапии главное – это создание психологического комфорта для ребенка, формирование благоприятного микроклимата.

Кашель может сохраняться довольно долго. Основная задача это научиться его контролировать и в период приступов выбрать метод помощи.

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