Что делать, если у вас или у кого-то из близких эпилепсия: советы Супрун

10 февраля Международный день борьбы с эпилепсией. Эту болезнь имеют около 50 миллионов человек по всему миру, впрочем 80% процентов из них живут в странах со средним и низким уровнем доходов, а три четверти последних не получают надлежащего лечения.

Причиной любых эпилептических припадков является избыток электрических импульсов в мозге, которые отличаются интенсивностью и течением, рассказала Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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Приступы бывают разными, и это не всегда судороги по всему телу с пеной изо рта. Например, приступ может выглядеть как незначительный провал в памяти.

Эпилепсия – что это? Длительное неврологическое расстройство, которое проявляется регулярными приступами по всему телу или в определенной части. Эпилепсия – это не инфекционное заболевание, и им нельзя заразиться. Все люди с эпилептическим синдромом имеют эпилептические припадки, однако не все, у кого они случаются, получают диагноз "эпилепсия". Например, у младенцев могут случаться эпилептические припадки во время высокой температуры.

Первая помощь при эпилепсии

Если у человека случился приступ эпилепсии, оставайтесь с ним от начала и до конца приступа. Дайте эпилептическому припадку закончиться самостоятельно.

Дайте эпилептическому припадку закончиться самостоятельно. ️Побеспокойтесь о том, чтобы пространство вокруг человека было безопасным. Не кладите ничего в рот и не пытайтесь сдержать судороги силой. Зато положите человеку что-то под голову , чтобы он ее не травмировал.

, чтобы он ее не травмировал. ️Переверните человека в стабильное боковое положение и отметьте время начала судорог. Если приступ длится более пяти минут, вызывайте скорую помощь.

Что делать, если у вас эпилепсия

Расскажите своим друзьям и близким о болезни, ведь в таком случае они узнают о правилах оказания первой помощи и смогут помочь вам во время следующего приступа.

Не настраивайте себя на то, что после признания о заболевании от вас отвернутся. Дело в том, что негативная реакция вызывается недостатком информации. Человек, который ничего не знает об эпилепсии, может думать, что это инфекционное заболевание, какое-то проклятие или тому подобное.



Запись электроэнцефалограммы человека с эпилепсией во время судорог / Викисклад

Расскажите об эпилепсии, ее природе, видах и способах течения. Объясняйте, ссылайтесь на исследования и ответьте на все вопросы близких. Ведь только так можно разрушить мифы, сформировавшиеся вокруг нее.

Припадок может вызвать шум, стресс или даже чтение. Однако самым распространенным фактором является яркий и мигающий свет в случае светочувствительной рефлексии. Именно поэтому необходимо посетить врача-невролога, чтобы он установил ваш тип эпилепсии, выбрал соответствующий протокол лечения и предупредил о факторах эпилептических припадков.

Как вести себя, если у кого-то из близких эпилепсия

Игнорировать, стыдить и дискриминировать людей с эпилепсией – не выход. Скорее поблагодарите человека за то, что доверился вам.

Не стоит гиперопекать человека с эпилепсией, впрочем имейте в виду, что некоторые вещи могут быть триггерами эпилептических припадков. Например, вы можете следить за тем, чтобы все было хорошо, когда плаваете в водоеме или занимаетесь спортом, ведь там риск повредиться во время припадка выше, чем на улице или дома.

Повторите правила оказания первой помощи при припадке эпилепсии. Эта информация отложится в вашей памяти и вынырнет на поверхность тогда, когда будет жизненно необходима.

На территории Украины существует проект, цель которого – распространять информацию о заболевании и разрушать мифы. По хэштегом #меняэтонепугает люди с эпилепсией и их близкие рассказывают свои истории – о том, как живут и с чем сталкиваются.

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