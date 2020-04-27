Что делать, если у вас требуют деньги за тестирование или лечение COVID-19
Минздрав обещал украинцам бесплатное лечение от COVID-19 в коммунальных и государственных медучреждениях. Однако некоторые пациенты сообщали, что им приходилось платить за некоторые препараты или искать их самостоятельно, потому что в больницах их не было.
Здоровье 24 спросило у медицинского адвоката, юриста и руководителя юридической компании Grishakov Law Company Александра Гришакова, могут ли пациенты рассчитывать на бесплатное лечение и что делать, если пациентов обязывают заплатить за диагностику коронавируса, передает 24 канал.
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Недавно мужчина из Одесской области рассказал, что за два дня лечения COVID-19 потратил около 25 тысяч гривен. Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко пояснил, что такая ситуация возникла из-за плохого обеспечения больниц. По его словам после старта медицинской реформы второго звена, которая состоялась 1 апреля, ситуация изменится.
Однако часто госучреждения недофинансированы, поэтому пациентам все равно приходится платить как и за диагностику, так и лечение. Но, если человек болен, он может обратиться к своему семейному врачу и по его направлению сделать экспресс-тест на коронавирус. Если тест показал положительный результат, то его должны изолировать в той самой больнице.
Недавно Минздрав утвердил единый протокол лечения больных COVID-19. Среди предложенных препаратов – применяют лекарство из антиретровирусной терапии, а также антибиотики по необходимости.
Поскольку специфического лечения коронавируса пока нет, медикаменты используют для облегчения симптомов. Если в государственной больнице предлагают пройти платный тест на коронавирус, надо сообщить об этом в соответствующие учреждения.
Если согласно протоколу оказания медицинской помощи при коронавирусе у вас есть симптомы или высокий риск того, что у вас коронавирус, устанавливаемый по соответствующим критериям, то вас обязаны протестировать.
Если же человек оказался в безвыходном положении в период карантина, можно обратиться в благотворительные организации и к волонтерам, оказывающим помощь.
Отказ от госпитализации / инфографика 24 канала
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