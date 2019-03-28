Что делать, если укололись чужим шприцем

Пришла весна и значит – пора толоки. Среди мусора часто случаются опасные вещи: бутылки или порезанные металлические банки. Еще одна и существенно более серьезная опасность – использованные шприцы.

Ежегодно в Украине регистрируют случаи ранения шприцами, которые должным образом не утилизировали после использования. Из-за повреждения иглой можно заразиться вирусным гепатитом, столбняком или ВИЧ. Что делать, чтобы этого не случилось объясняет Центр общественного здоровья.

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Как подготовиться к толоке

надевайте толстые резиновые перчатки старайтесь использовать специальные приспособления для сбора мусора (палка с шипом) собранный мусор складывайте в прочный полиэтиленовый пакет; продумайте одежду – не выбирайте обувь с тонкой подошвой, которую могут проколоть острые предметы.

Что делать если вы укололись чужим шприцем

не паникуйте – ведь вероятность заражения вирусными гепатитами и ВИЧ вследствие однократного случайного укола даже зараженной иглой незначительна (1,8% для гепатита C; 0,23% для ВИЧ, 23-62% для гепатита B)

не сжимайте, не трите поврежденное место, не выжимайте и не отсасывает кровь из раны;

не используйте раствор этилового спирта, йод, перекись водорода

промойте место контакта водой с мылом;

держите раненую поверхность под струей проточной воды несколько минут или пока кровотечение не прекратится;

если отсутствует проточная вода, обработайте поврежденное место дезинфицирующим гелем или раствором для мытья рук;

после обработки места ранения обратитесь в течение 72 ч (желательно как можно быстрее) в региональный Центр профилактики и борьбы со СПИДом, где вам предложат пройти тестирование на ВИЧ, оценят риск инфицирования и, при необходимости, предложат эффективное профилактическое лечение против ВИЧ;

лицам, которые не имеют прививки против вирусного гепатита B (ВГB) или не знают о его эффективности, рекомендуется обратиться к семейному врачу или врачу-инфекционисту относительно рассмотрения вопроса целесообразности вакцинации против ВГВ, схему которой определит врач;

не храните у себя шприц/иглу, которой укололись, поскольку тестирование игл и других острых инструментов не рекомендуется из-за неинформативности результатов и интерпретации данных.

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