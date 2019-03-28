Что делать, если укололись чужим шприцем

98 Читати новину українською
Что делать если наступили на шприц
Что делать если наступили на шприц / pixabay.com

Пришла весна и значит – пора толоки. Среди мусора часто случаются опасные вещи: бутылки или порезанные металлические банки. Еще одна и существенно более серьезная опасность – использованные шприцы.

Ежегодно в Украине регистрируют случаи ранения шприцами, которые должным образом не утилизировали после использования. Из-за повреждения иглой можно заразиться вирусным гепатитом, столбняком или ВИЧ. Что делать, чтобы этого не случилось объясняет Центр общественного здоровья.

Читайте также: Всемирный день борьбы с эпилепсией: причины возникновения, лечение и мифы о болезни

Как подготовиться к толоке

  1. надевайте толстые резиновые перчатки
  2. старайтесь использовать специальные приспособления для сбора мусора (палка с шипом)
  3. собранный мусор складывайте в прочный полиэтиленовый пакет;
  4. продумайте одежду – не выбирайте обувь с тонкой подошвой, которую могут проколоть острые предметы.

Что делать если вы укололись чужим шприцем

  • не паникуйте – ведь вероятность заражения вирусными гепатитами и ВИЧ вследствие однократного случайного укола даже зараженной иглой незначительна (1,8% для гепатита C; 0,23% для ВИЧ, 23-62% для гепатита B)
  • не сжимайте, не трите поврежденное место, не выжимайте и не отсасывает кровь из раны;
  • не используйте раствор этилового спирта, йод, перекись водорода
  • промойте место контакта водой с мылом;
  • держите раненую поверхность под струей проточной воды несколько минут или пока кровотечение не прекратится;
  • если отсутствует проточная вода, обработайте поврежденное место дезинфицирующим гелем или раствором для мытья рук;
  • после обработки места ранения обратитесь в течение 72 ч (желательно как можно быстрее) в региональный Центр профилактики и борьбы со СПИДом, где вам предложат пройти тестирование на ВИЧ, оценят риск инфицирования и, при необходимости, предложат эффективное профилактическое лечение против ВИЧ;
  • лицам, которые не имеют прививки против вирусного гепатита B (ВГB) или не знают о его эффективности, рекомендуется обратиться к семейному врачу или врачу-инфекционисту относительно рассмотрения вопроса целесообразности вакцинации против ВГВ, схему которой определит врач;
  • не храните у себя шприц/иглу, которой укололись, поскольку тестирование игл и других острых инструментов не рекомендуется из-за неинформативности результатов и интерпретации данных.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
сегодня
1709
Теги: Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Профилактика заболеваний Инфекция СПИД ВИЧ Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как уберечь психическое здоровье во время выборов
сегодня 16:50 Как уберечь психическое здоровье во время выборов
Олександр Бевза 45
Сколько украинцев умирают от рака: страшная статистика
сегодня 14:27 Сколько украинцев умирают от рака: страшная статистика
187
Эпидемия туберкулеза в Украине: почему за 20 лет проблема не преодолена
24 марта 10:48 Эпидемия туберкулеза в Украине: почему за 20 лет проблема не преодолена
Ірина Полицька 4278
Где в мире легализована марихуана: инфографика
21 марта 18:47 Где в мире легализована марихуана: инфографика
Олена Булан 3603
Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
21 марта 13:01 Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
Оксана Вербіцька 1034
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук