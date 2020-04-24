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Что делать, если вам отказывают в госпитализации: объяснение Минздрава

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Что делать при отказе госпитализации / 5.ua

Несмотря на то, что сейчас многие больницы перепрофилированы и находятся в готовности к госпитализации людей с коронавирусной инфекцией, оказание медицинской помощи в них не остановлено.

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает 24 канал.

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По ее словам, никаких отказов в госпитализации не может быть.

 
Ирина Микичак
"Поэтому мы рекомендуем в обязательном порядке, перед тем как обратиться за госпитализацией, проконсультироваться с семейным врачом. Если есть острая необходимость – то обращайтесь в службу экстренной медицинской помощи".

Она отметила, что если вопрос не удалось решить, то можно обратиться на горячие линии Минздрава с жалобой.

"Вся организация потоков пациентов налажена, но, конечно, могут быть сбои. Поэтому важно настроить коммуникацию с семейным врачом и органами здравоохранения", – отметила заместитель министра.


Когда скорая приедет на вызов / инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Карантин в Украине 2020 Медицина Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Здоровье Лечение
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