Что делать если вам отказывают в тестировании на коронавирус
Пациентам, которым отказали в проведении тестирования, нужно обратиться на горячую линию Минздрава или ОГА того города, где произошел инцидент.
Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Также по теме: В Минздраве опровергли информацию о способе передачи коронавируса COVID-19
По его словам, Минздрав получает сообщения от людей, что им отказывают в тестировании.
Он добавил, что вместе со специалистами регионального и национального уровня будут рассматривать эти обращения. И будут обеспечивать максимальный уровень диагностики для всех, кто в этом нуждается.
Как отличить коронавирус от схожих инфекций / Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
Сколько тестов на коронавирус могут за сутки провести в Украине: ответ Минздравасегодня , 10:49
-
Медиков будут учить онлайн лечить коронавируссегодня , 11:23
-
Новые случаи COVID-19 на Тернопольщине: уже заболели ровно 60 человексегодня , 00:15
-
Рада ввела уголовную ответственность за вывоз товаров противоэпидемического назначениясегодня , 11:26
-
В Украине выбрали 240 больниц для пациентов с коронавирусом: чем они обеспеченысегодня , 10:42
-
Рада разрешила лечить коронавирус экспериментальными препаратамисегодня , 11:16