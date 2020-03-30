Что делать если вам отказывают в тестировании на коронавирус

Пациентам, которым отказали в проведении тестирования, нужно обратиться на горячую линию Минздрава или ОГА того города, где произошел инцидент.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Также по теме: В Минздраве опровергли информацию о способе передачи коронавируса COVID-19

По его словам, Минздрав получает сообщения от людей, что им отказывают в тестировании.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко “Хочу обратиться ко всем медикам и гражданам, которые имеют основания для тестирования. Нас сайтах Минздрава и сайтах ОГА есть горячие линии. О каждом отказе в тестировании сообщайте по этим номерам”.

Он добавил, что вместе со специалистами регионального и национального уровня будут рассматривать эти обращения. И будут обеспечивать максимальный уровень диагностики для всех, кто в этом нуждается.



Как отличить коронавирус от схожих инфекций / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.