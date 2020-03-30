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Что делать если вам отказывают в тестировании на коронавирус

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Тестирование на коронавирус / rbc.ru

Пациентам, которым отказали в проведении тестирования, нужно обратиться на горячую линию Минздрава или ОГА того города, где произошел инцидент.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, Минздрав получает сообщения от людей, что им отказывают в тестировании.

 
Главный санитарный врач Виктор Ляшко
“Хочу обратиться ко всем медикам и гражданам, которые имеют основания для тестирования. Нас сайтах Минздрава и сайтах ОГА есть горячие линии. О каждом отказе в тестировании сообщайте по этим номерам”.

Он добавил, что вместе со специалистами регионального и национального уровня будут рассматривать эти обращения. И будут обеспечивать максимальный уровень диагностики для всех, кто в этом нуждается.


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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Лечение Коронавирус COVID-19 Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Профилактика заболеваний
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