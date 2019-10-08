Что делать, если вас шантажируют интимными снимками

Первая реакция на письма шантажистов – страх, паника и оцепенение. Помните, именно такая реакция и нужна мошеннику, чтобы под влиянием страха вы сразу сделали перевод.

Некоторые мошенники взламывают профиль в соцсети, находят интимные фото в личной переписке с партнером, а затем угрожают разослать всем знакомым и требуют деньги. Если вам не подходит вариант с правоохранительными органами или это не дало нужного результата, советуем воспользоваться рядом советов, которые дала журналистка и сексолог Мария Арзамасова.

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Что делать, если шантажируют интимными фото

Совет №1 – не паниковать. Страх загоняет в тупик, парализует психику и мешает мыслить трезво. Поймите, что вы не сделали ничего ужасного или противозаконного. В этой ситуации преступник – шантажист , а вы – жертва.

Никогда не платите деньги шантажистам. Часто дело не заканчивается разовым платежом и вполне вероятно, что вам будут выдвигать новые и новые условия. Фотографии все равно могут оставаться у мошенников, а всю жизнь жить в страхе, думая, выложат ваши фото или нет, – сомнительное удовольствие. Оплачивая преступникам, вы финансируете их деятельность, из-за чего от их рук может пострадать еще кто-то.



Что делать, если шантажируют интимными фото

Если вы сделали выбор, ваши шансы 50 на 50. Ваши фото или выложат, или нет. Чтобы пережить худший результат, найдите того, кто предоставит вам поддержку, скажет нужные слова и успокоит ваш страх. Мы склонны преувеличивать свою значимость. И всегда почему-то кажется, что если наши обнаженные снимки увидят однокурсники, коллеги или родственники, то мир рухнет. Но это не так. Нормальные люди вообще никак не отреагируют на такую ​​рассылку, ведь эротические фото есть у каждого второго. Адекватный человек поставит себя на место жертвы и сможет понять посочувствовать.

Вполне вероятно, что бестактные люди будут спрашивать вас, что это за фото. Надо быть готовым к таким вопросам, и именно поэтому можно даже подготовить стандартный ответ: "Взломали хакеры, шантажировали деньгами, а я отказалась (отказался) платить. Простите за неудобства, однако это не моя вина".

И главное поймите, что за несколько дней об этой истории забудут, как и забывали множество таких историй среди кинозвезд.

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