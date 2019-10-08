Что делать, если вас шантажируют интимными снимками
Первая реакция на письма шантажистов – страх, паника и оцепенение. Помните, именно такая реакция и нужна мошеннику, чтобы под влиянием страха вы сразу сделали перевод.
Некоторые мошенники взламывают профиль в соцсети, находят интимные фото в личной переписке с партнером, а затем угрожают разослать всем знакомым и требуют деньги. Если вам не подходит вариант с правоохранительными органами или это не дало нужного результата, советуем воспользоваться рядом советов, которые дала журналистка и сексолог Мария Арзамасова.
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Что делать, если шантажируют интимными фото
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Совет №1 – не паниковать. Страх загоняет в тупик, парализует психику и мешает мыслить трезво. Поймите, что вы не сделали ничего ужасного или противозаконного. В этой ситуации преступник – шантажист, а вы – жертва.
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Никогда не платите деньги шантажистам. Часто дело не заканчивается разовым платежом и вполне вероятно, что вам будут выдвигать новые и новые условия. Фотографии все равно могут оставаться у мошенников, а всю жизнь жить в страхе, думая, выложат ваши фото или нет, – сомнительное удовольствие. Оплачивая преступникам, вы финансируете их деятельность, из-за чего от их рук может пострадать еще кто-то.
Что делать, если шантажируют интимными фото
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Если вы сделали выбор, ваши шансы 50 на 50. Ваши фото или выложат, или нет. Чтобы пережить худший результат, найдите того, кто предоставит вам поддержку, скажет нужные слова и успокоит ваш страх. Мы склонны преувеличивать свою значимость. И всегда почему-то кажется, что если наши обнаженные снимки увидят однокурсники, коллеги или родственники, то мир рухнет. Но это не так. Нормальные люди вообще никак не отреагируют на такую рассылку, ведь эротические фото есть у каждого второго. Адекватный человек поставит себя на место жертвы и сможет понять посочувствовать.
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Вполне вероятно, что бестактные люди будут спрашивать вас, что это за фото. Надо быть готовым к таким вопросам, и именно поэтому можно даже подготовить стандартный ответ: "Взломали хакеры, шантажировали деньгами, а я отказалась (отказался) платить. Простите за неудобства, однако это не моя вина".
И главное поймите, что за несколько дней об этой истории забудут, как и забывали множество таких историй среди кинозвезд.
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