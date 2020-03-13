Что делать, если врач отказывается тестировать вас на коронавирус

Прийти тест могут только те люди, которые имеют подозрение на коронавирус. Оценить целесообразность такой диагностики может только врач.

Об этом заявил и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Кузин Игорь.

Также на тему: По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса: что изменится

Он выразил надежду, что врачи отказывают только тогда, когда уверены, что коронавируса нет и взвесив все риски.

Директор ЦОЗ Игорь Кузин "Если же врачи категорически отказываются, а определенные подозрения есть, об этом можно сообщить на горячую линию Министерства здравоохранения Украины. Он призвал с осторожностью относиться к информации об отказе тестирования врачами. Потому что врач во время диагностики и осмотра каждого отдельного случая оценивает эпидемиологические риски. Тестирование проходит только в тех случаях, когда действительно есть подозрение".

Вчера были проведены инструктажи для сотрудников и они будут расследовать каждый такой случай отдельно.



Профилактика коронавируса / инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.