Что делать, если вы переели на ночь: полезные советы

Всем известно, что переедать на ночь – это вредно для организма. Но если с вами это произошло (например, вы долго задержались на вечеринке и не удержались от вредной еды), то нужно придерживаться определенных правил, чтобы минимизировать плохое влияние.

После переедания на ночь в последующие дни вам необходимо провести "чистку" своего организма, перегруженного лишними калориями. Итак, очищение организма следует начинать с самого утра, и держаться изо всех сил до позднего вечера.

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Для начала нужно вывести из организма всю лишнюю жидкость. На следующий день ни в коем случае нельзя есть соленого или слишком сладкого, чтобы не препятствовать выведению лишней жидкости в организме.

По возможности старайтесь есть продукты, в которых содержится клетчатка. К таким продуктам можно отнести сушеные бобовые, хлеб с отрубями или цельнозерновой хлеб. При этом не следует ограничивать себя в калориях, так как недоедание грозит пробуждением сильного аппетита, а чувство голода может в свою очередь спровоцировать обжорство.

Даже если ужин был слишком сытным, то завтрак пропускать все равно нельзя. Если вы не позавтракаете, то к обеду можете испытать острое чувство голода, благодаря которому можете сорваться.

Работая над восстановлением водного баланса, кроме белков, нужно пить много простой воды. Сладкие напитки лучше вообще исключить в этот разгрузочный день.

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