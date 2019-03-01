Травма голеностопного сустава или же как говорят в народе "подвернуть ногу" может возникнуть, когда вы неосторожно поставили стопу на бок.

Из-за этого может быть растяжение связок, их надрыв или разрыв, пишет Lifehacker. Также это может привести к вывиху или перелому голеностопного сустава.

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Когда нужно срочно обращаться к врачу

• вы не можете встать на поврежденную ногу;

• сустав "гуляет", есть ощущение неустойчивости;

• вы испытываете сильное онемение или покалывание в области сустава, которое не проходит даже через несколько часов;

• сильная боль не проходит в течение часа и дольше;

• через сутки после травмы на ноге видны отек и гематомы;

• кожа в месте травмы покраснела и стала горячей на ощупь. Это может свидетельствовать об инфекции;

• сустав уже страдал от вывихов, переломов или серьезного растяжения связок, и теперь вы наблюдаете похожие симптомы.

Обратитесь к врачу, если сильная боль не проходит в течение часа и дольше

Что делать, если вы подвернули ногу

Если вышеперечисленных симптомов нет, то, скорее всего, у вас растяжение связок.. Это состояние не нуждается в каком-то специфическом лечении, и, как правило, проходит само собой. Медики советуют применять так называемую RICE-терапию.

1. R (Rest) – отдых. Дайте поврежденной ноге отдохнуть. После травмы первые два дня не нагружайте ногу, меньше ходите, больше лежите.

2. I (Ice) – лед. Приложите к суставу лед. Это может быть как полотенце со льдом, так и замороженные овощи, так и грелка с очень холодной водой.

3. C (Compress) – компресс. На ногу необходимо наложить тугую повязку, можно компрессионные гольфы. При этом кровообращение не должно нарушаться.

Приложите к травмированному суставу лед

4. E (Elevate) – подъем. Полежите после травмы в течение 30 минут, а пострадавшую ногу поднимите выше уровня сердца. Это снимет отек.

5. Чтобы избавиться от боли можно принять лекарство на основе ацетилсалициловой кислоты, парацетамола или ибупрофена.

Что нельзя делать, если подвернули ногу

Не стоит перегружать ногу, не делайте упражнения, которые нагружают стопы.

Не принимайте теплые ванны и не пытайтесь "вылечить" травму горячими компрессами или походом в баню в первые 2-3 дня. Увеличить отек может повышенная температура.

Не массируйте травму, потому что существует риск поставить себе синяков и вызвать воспаление.

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