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Что делать, когда стало грустно: 7 советов от Супрун

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Что делать, когда стало грустно / Unsplash

Согласно теории британского преподавателя Клифа Арналла, 20 января в 2020 году считается самым грустным днем в году (Blue Monday), однако ученые считают эту идею бессмысленной. Тем не менее, вы можете действительно иметь плохое настроение, поэтому предлагаем посмотреть советы, как улучшить самочувствие.

Об этом написала Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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Что делать, когда стало грустно


Больше находиться на свете

Частое пребывание днем на улице и яркий свет, даже в помещении, помогут простимулировать мозг и заставят его создавать серотонин – нейромедиатор, вовлеченный в формирование всех типов поведения.

Будьте физически активны и выходите на прогулки

Пребывание на свежем воздухе и двигательная активность стимулируют выработку эндорфинов, которые улучшают эмоциональное состояние, уменьшают болевые ощущения и влияют на работу регуляторных систем организма.

Следите за питанием

Полезный рацион является важным для улучшения общего самочувствия. Фрукты и овощи содержат клетчатку, а молочная продукция, хумус и фалафель богаты триптофаном – аминокислотой, из которой образуется серотонин.

Будьте добрее к себе

Поставьте реалистичные, а не глобальные цели на ближайшие месяцы. Похвалите себя, даже, если вы не исполнили свои предновогодние обещания.

Бездельничайте

Существует нидерландская практика Niksen, которая заключается в том, чтобы в течение 15-20 минут в день ничего не делать. Это упражнение помогает предотвратить эмоциональное выгорание, уменьшить давление из-за постоянной занятости и восстановиться.

Общайтесь с приятными для вас людьми

Общение и социализация – мощный стимулятор мозга. Не держите в себе негативные эмоции, а пообщайтесь с родными или друзьями. Это станет отличным антидотом для печального настроения.

Прислушивайтесь к себе и своим потребностям

Сделайте то, что будет для вас самым приятным и принесет больше радости: выпейте утром любимый кофе, послушайте хорошую музыку, почитайте интересную книгу, посетите премьеру фильма.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Психология Ульяна Супрун
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