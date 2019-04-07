Что делать, когда закладывает уши

Уши может заложить в любой момент: когда вы путешествуете на самолете или проезжаете вблизи гор или же просто поднимаетесь в лифте.

ЛОР-врач Екатерина Довлатова рассказала, что делать, если заложило уши.

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1. На взлете и во время посадки можно зевать или глотать, пить мелкими глотками, жевать жвачку, сосать леденец (а их часто раздают в самолете)

Маленькому ребенку можно дать попить из бутылочки. Это же помогает, если уши закладывает в лифте или при любом другом перепаде высот.

2. Можно сделать массаж барабанной перепонки. Для этого нажимаете на козелок подряд несколько раз, плотно прижимая его к слуховому проходу.



Чтобы избавиться от заложенности ушей необходимо надавить на козелок подряд несколько раз

3. Если у вас нет насморка, то попробуйте подуть. Вам нужно закрыть рот, зажать пальцами нос и аккуратно "выдохните". Воздуху просто некуда деваться, и он направится в слуховые трубы. Делать это нужно осторожно несколько раз подряд.

4. Существуют специальные ушные затычки для самолета. Их цель – сделать перепад давления более плавным путем наличия некоторых фильтров-клапанов. Кроме того, они подавляют шум.

5. Если есть насморк, отек в носу, эти меры вряд ли будут эффективными. В таких случаях за полчаса до взлета лучше закапать нос сосудосуживающим средством. Выбирайте средство в каплях. Для этого вам нужно запрокинуть немного голову назад и немножко наклонить на бок.

Такий способ эффективен лишь при рините. Врач предостерегает: каплями не стоит увлекаться и пользоваться без необходимости. Кроме того, их не рекомендуется использовать детям.

6. При аллергическом рините примите за час до взлета антигистаминный препарат.

7. При наличии хронической ЛОР-патологии или состояния после ЛОР-операции стоит проконсультироваться с врачом о возможности перелета.



При наличии хронической ЛОР-патологии или состояния после ЛОР-операции проконсультируйтесь с врачом

8. В самолете не стоит спать как взрослому, так и ребенку во время взлета и посадки. Все из-за того, что во сне человек реже глотает. Этот метод эффективен при проблемах со слуховым ходом.

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