Что делать после контакта с больным корью

В случае, если человек контактировал с больным корью, нужно обратиться к своему терапевту или семейному врачу.

Если вы получили две дозы вакцины КПК в детстве, у вас, скорее всего, уже сформировался иммунитет против кори. Обычно у людей, переболевших корью, формируется иммунитет к болезни. В то же время перенесенная корь не является противопоказанием к вакцинации, подчеркнули в Минздраве Украины.

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Если защиты от кори нет – необходимо получить прививку против кори как можно раньше. Лучше всего – в первые три дня с момента контакта с больным.



В Украине больше всего больных корью​

Основанием для бесплатной прививки является отсутствие иммунитета против кори, паротита или краснухи – это можно проверить анализом на наличие специфических антител IgG. МОЗ Украины отменило любые возрастные ограничения для бесплатной вакцинации взрослых, которые контактировали с больным корью.

Корь – что это? Инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов.

Получить бесплатные вакциныи, закупленными за государственный счет, пока можно только в коммунальных заведениях здравоохранения, предоставляющих первичную помощь. Для этого обратитесь к своему терапевту или семейному врачу.



Корь в Украине

С лета безвозмездно прививаться можно будет также и в частных медучреждениях и врачей-ФЛП, которые заключили договор с НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины).

Если вам отказывают из-за отсутствия вакцин, обратитесь с письменным запросом к руководителю заведения, а далее в местное управление или департамент здравоохранения для решения вопроса.

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