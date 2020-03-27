Что делать после возвращения домой с улицы: пошаговая инструкция

Коронавирус живет на коже в течение нескольких минут, а вот на одежде – до 12 часов. Как обезопасить себя после возвращения с улицы – читайте в материале 24 канала.

Коронавирус COVID-19 – опасен, но уничтожить его можно обычными дезинфицирующими средствами.

Читайте также Сколько времени и на каких поверхностях сохраняется коронавирус Covid-19: инфографика

Вот простые правила, которые помогут уберечь себя и близких от заражения:

После улицы – ничего не касайтесь. Снимите обувь. Все вещи, которые были с вами на улице – оставить у дверей. Помойте руки, лицо. Если есть возможность – примите душ. Все предметы с улицы продезинфицируйте. Обработайте дверные ручки, ключи и включатели. Верхнюю одежду держите отдельно, регулярно стирайте ее. Если вы брали с собой животное – обязательно помойте ему лапы. Снова помойте руки.



Как вести себя после возвращения домой с улицы / Инфографика 24 канал

Во время всех этих действий старайтесь не касаться лица и продуктов питания.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.