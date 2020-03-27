Что делать после возвращения домой с улицы: пошаговая инструкция
Коронавирус живет на коже в течение нескольких минут, а вот на одежде – до 12 часов. Как обезопасить себя после возвращения с улицы – читайте в материале 24 канала.
Коронавирус COVID-19 – опасен, но уничтожить его можно обычными дезинфицирующими средствами.
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Вот простые правила, которые помогут уберечь себя и близких от заражения:
- После улицы – ничего не касайтесь.
- Снимите обувь.
- Все вещи, которые были с вами на улице – оставить у дверей.
- Помойте руки, лицо. Если есть возможность – примите душ.
- Все предметы с улицы продезинфицируйте.
- Обработайте дверные ручки, ключи и включатели.
- Верхнюю одежду держите отдельно, регулярно стирайте ее.
- Если вы брали с собой животное – обязательно помойте ему лапы.
- Снова помойте руки.
Как вести себя после возвращения домой с улицы / Инфографика 24 канал
Во время всех этих действий старайтесь не касаться лица и продуктов питания.
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