24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Что делать после возвращения домой с улицы: пошаговая инструкция

- Читати новину українською

Коронавирус живет на коже в течение нескольких минут, а вот на одежде – до 12 часов. Как обезопасить себя после возвращения с улицы – читайте в материале 24 канала.

Коронавирус COVID-19 – опасен, но уничтожить его можно обычными дезинфицирующими средствами.

Читайте также Сколько времени и на каких поверхностях сохраняется коронавирус Covid-19: инфографика

Вот простые правила, которые помогут уберечь себя и близких от заражения:

  1. После улицы – ничего не касайтесь.
  2. Снимите обувь.
  3. Все вещи, которые были с вами на улице – оставить у дверей.
  4. Помойте руки, лицо. Если есть возможность – примите душ.
  5. Все предметы с улицы продезинфицируйте.
  6. Обработайте дверные ручки, ключи и включатели.
  7. Верхнюю одежду держите отдельно, регулярно стирайте ее.
  8. Если вы брали с собой животное – обязательно помойте ему лапы.
  9. Снова помойте руки.


Как вести себя после возвращения домой с улицы / Инфографика 24 канал

Во время всех этих действий старайтесь не касаться лица и продуктов питания.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Больно будет беднейшим слоям населения, – Фурса о дефолте в Украине
сегодня
Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Здоровье Коронавирус в Украине Новости Здоровье Медицина Инфографика
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
26 марта 12:24 Как не развестись после карантина: практические советы психолога
Євгенія Мазур
25 марта 15:18 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
25 марта 12:47 Что такое хантавирус: симптомы, профилактика и лечение
Олександр Бевза
23 марта 19:50 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
23 марта 07:01 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
Новости
Больше новостей
Залиште відгук