Что делать при нарушении обмена веществ

О нарушении обмена веществ свидетельствует ухудшение памяти и когнитивных способностей, перепады настроения, постоянные запоры или диарея.

Нарушение метаболизма может возникнуть из-за сотни причин.

Читайте также: Восемь причин, из-за которых нарушается обмен веществ

Главное в этом – чтобы специалист установил вам диагноз, а не делать это самостоятельно. Для этого терапевт проанализирует медицинскую карту, расспросит об образе жизни, изменениях в самочувствии и внешности, предложит сдать анализы. В зависимости от результатов медик может отправить вас к эндокринологу или другом узкому специалисту.

Если причина нарушения обмена веществ кроется в болезни органа или генетической предрасположенности, схему лечения должен составить профессионал, учитывая ваши индивидуальные особенности.

Чтобы устранить нарушения обмена веществ, которые не связаны с генетикой и заболеваниями, терапевт порекомендует вам внести некоторые изменения в образ жизни:

Следите за тем, чтобы рацион был полноценным. Овощи, фрукты, мясо и кисломолочные продукты помогут вам поддерживать необходимый баланс питательных веществ. Больше двигайтесь. Если нет времени на спортзал, хотя бы начните подниматься в офис и домой по лестнице, а не на лифте и по возможности больше гуляйте в выходные. Регулярно питайтесь. Завтрак, обед, ужин, пара перекусов между ними. Не употребляйте фаст-фуд и полуфабрикаты. Они заставляют нас накапливать жировую ткань, которая, в свою очередь, влияет на гормональный фон и в итоге на метаболизм в целом.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.