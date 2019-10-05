Что делать при носовом кровотечении

Носовое кровотечение довольно распространенное явление; в то же время оно редко бывает тяжелым и, как правило, не требует госпитализации.

Нос содержит большое количество сосудов, что позволяет ему фильтровать, увлажнять и нагревать воздух, но богатое сосудистое выстилание вызывает кровотечения, рассказала гематолог Яна Дрохина.

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Как остановить кровотечение из носа?

1. Носовое кровотечение редко бывает обильным и тяжелым, чаще всего его можно остановить при помощи компрессии (нажатии) носовых ходов с двух сторон в течение 5-10 минут. При этом не рекомендуется запрокидывать голову назад.

Если ребенок слишком мал, чтобы надежно зажать нос самостоятельно, это делают родители. Во время такого сжатия человек должен сидеть, наклонившись вперед, чтобы свести к минимуму попадание крови в ротовую полость или носоглотку для того, чтобы избежать проглатывания крови.



При кровотечении из носа нужно пережать носовые ходы

2. Если компрессия не позволяет остановить носовое кровотечение, то может быть полезным применение сосудосуживающих капель. Рекомендуется оксиметазолин (1-2 впрыскивания в одну сторону носа).

3. Если кровотечение не было остановлено первыми двумя способами, то следующим шагом можно использовать гемостатическую губку.

Важно:

• компрессия должна приходиться именно на носовые ходы;

• сжимать носовые кости в области между глазами не эффективно;

• нет доказательств эффективности прикладывание льда к шее, лбу или носовым костям.

Когда следует немедленно обратиться к врачу?

• кровотечение обильное и не останавливается;

• частые повторные кровотечения;

• кровохарканье или рвота кровью;

• больной резко становится вялым и заторможенным.

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