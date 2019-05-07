Что делать при травме глаз

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Что делать при травме глаз
Что делать при травме глаз / buoyhealth.com

Травмы глаз могут возникнуть в любом месте, в том числе, дома, на работе, спортивных мероприятиях. Несчастные случаи могут произойти даже тогда, когда риск травмы глаз минимален.

Врач-офтальмолог Юлия Прокопьева рассказала, что делать, если при травме глаза.

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Она отметила, что если вы собираетесь куда-то на отдых, то нужно с собой иметь такой набор:

• увлажняющие капли;
• антибактериальные капли;
• гель для глаз с декспантенолом.

Что делать, если в глаз попал посторонний предмет

Это может быть песок, насекомое, и тому подобное.

1. Аккуратно промойте проточной водой от внешнего угла к внутреннему.
2. Подтяните нижнее веко и посмотрите, где находится инородное тело
3. Если есть, то постарайтесь удалить его. Если инородное тело в роговице, то не стоит трогать его. Удалить вряд ли получится.
4. Закапайте несколько раз увлажняющими, антибактериальными каплями и гелем. Это уменьшит дискомфорт.
5. Если в течение часа дискомфорт не стал меньше и усилился: срочно обратитесь в травмпункт в этот же день.

Зверніться до лікаря, якщо дискомфорт в оці не зменшився протягом годиниОбратитесь к врачу, если дискомфорт в глазу не уменьшился в течение часа

Если в глаз попала жидкость, то алгоритм действий такой же.

Что делать, если ударили в глаз или рядом

• промойте прохладной водой, чтобы исключить дополнительное инородное тело;
• приложите холод на закрытый глаз;
• рану можно обработать антибактериальными каплями и смазать гелем, который обладает заживляющим действием;
• если боль не проходит, а зрение ухудшается, то срочно нужно обратиться к врачу. ⠀

Помните, что вовремя оказанная помощь может спасти зрение.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье глаз
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