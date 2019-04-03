Что делать при ударе током: пошаговая инструкция

Электротравма — особый вид травм, возникающих из-за воздействия электрического тока или при ударе молнией.

На теле человека есть определенные точки, которые изменились под влиянием – стали обугленными, видны ожоги. Врач-пульмонолог Татьяна Неешпапа отметила: на места ожога необходимо наложить стерильные повязки. Важно: повязки не должны быть слишком свободными или слишком тугими.

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Самыми серьезными осложнениями от удара током являются возникновение аритмий, фибрилляции желудочков, остановка дыхания, что приводит к клинической смерти.

После удара током могут быть нарушения центральной нервной системы: головокружение, нарушение зрения, сознания, иногда возбуждение, ретроградная амнезия (отсутствие воспоминаний, которые были до электротравмы). Возможны разрывы мышц при их судоржном сокращении, также возможны компрессионные и отрывные переломы костей.

Прежде, чем помочь человеку, которого ударило током – убедитесь в собственной безопасности. Если же вы сомневаетесь, то стоит вызвать скорую помощь.

Первая помощь при ударе током

1. Оттяните человека от источника тока. При этом соблюдайте правила электробезопасности.

2. Если человек в сознании спросите о ее состоянии. Можно нажать с силой на плечевые мышцы (болевой раздражитель).

3. Если человек без сознания, то стоит проверить дыхание в течение 10 секунд.

Как проверить дыхание

Следует запрокинуть голову и поднять подбородок (для этого одну ладонь кладут на лоб пострадавшего, двумя пальцами другой ладони поднимают подбородок, при этом запрокидывают голову назад и выдвигают нижнюю челюсть вперед и вверх). После этого необходимо наклониться к лицу пострадавшего и в течение 10 секунд попытаться услышать нормальное дыхание.

Для определения дыхания ориентируйтесь на движение грудной клетки. Забудьте про зеркальце, нитки и ткани и другие способы проверить дыхание, поскольку они неэффективны.

Если человек без сознания, но дышит – переверните его на бок и ждите возле него до приезда скорой. Ни в коем случае не отходите от пострадавшего. Если нет сознания и дыхания – нужно провести сердечно-легочную реанимацию (СЛР).



Если человека ударило током – вызывайте скорую

Как проводить сердечно-легочную реанимацию

1. Положение пациента – на спине на ровной жесткой основе.

2. При реанимации взрослых необходимо руки ставить на геометрический центр грудной клетки.

3. Плечи должны быть параллельно грудине больного.

4. Руки при компрессии прямые и не сгибаются в локтевых суставах.

5. Частота компрессий не менее 100 и не более 120 в 1 минуту.

6. Соотношение частоты компрессий грудной клетки (непрямой массаж сердца и искусственного дыхания 30:2 (30 нажатий: 2 вдоха). Это соотношение применимо ко всем возрастным группам. На этапе базовой реанимации, если эти действия выполняет не медицинский работник, то можно пренебречь искусственным дыханием, отдав предпочтение правильно проведенному закрытому массажу сердца.

7. Не забывайте об обеспечении проходимости дыхательных путей.

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