Первая помощь при укусах насекомых
Трудно найти человека, которого на протяжении жизни хотя бы раз не укусило насекомое. Комары, муравьи, пчелы, осы и пауки – реакция на укусы может быть разной, в зависимости от вида насекомого и чувствительности человека.
Для того, чтобы оказать первую помощь, нужно определить, какое насекомое вас ужалило. Особенно опасно, если у человека возникает тяжелая аллергическая реакция.
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Как распознать укусы насекомых
Легкий укус насекомого сопровождается такими симптомами:
- Покраснение;
- Припухлость;
- Горечь;
- Зуд;
Симптомы могут варьироваться в зависимости от типа насекомого, которое укусило человека. У некоторых людей может возникнуть тяжелая аллергическая реакция – анафилаксия, которая проявляется:
- Крапивницей;
- Судорогами;
- Тошнотой и рвотой;
- Отеком лица, губ или горла;
- Одышкой;
- Потерей сознания;
Чаще всего это случается после укуса осы или пчелы. Если вы заметили у кого-то эти симптомы после укуса насекомого, немедленно вызывайте скорую помощь, ведь это состояние может быть опасным для жизни, если не принять срочных мер.
Если у человека начался анафилактический шок, в мышцы внешней поверхности бедра необходимо вколоть адреналин. Если вы имеете гиперчувствительность на что-то, вы должны всегда носить его с собой.
Во время анафилактического шока необходимо уколоть адреналин во внешнюю поверхность бедра
Что делать во время анафилактического шока:
- Срочно звоните на номер скорой помощи – 103;
- Если человек имеет адреналин – используйте его. Если нет, найдите и используйте в соответствии с инструкцией;
- Если человек начал блевать, положите его на бок;
- При остановке сердца до приезда скорой помощи необходимо выполнять сердечно-легочную реанимацию;
- Не применяйте жгут, чтобы не ухудшить ситуацию;
- Не давайте ничего пить и есть.
Первая помощь при укусах насекомых
Если нет серьезной аллергической реакции, нужно обработать место укуса.
- Если жало насекомого все еще находится в вашей коже, аккуратно возьмите пинцетом за кончик и резко выньте. Стоит действовать крайне осторожно и быстро, ведь если раздавить жало, оно может выпустить яд.
- Помойте место укуса с мылом и водой;
- Положите холодный компресс или пакет со льдом на пораженный участок и подержите хотя бы 10 минут – это поможет уменьшить отек и снизить боль;
- Чтобы зуд и боль прошли быстрее, можно несколько раз в день использовать местный антигистаминный препарат. Например, Фенистил гель и Фенистил эмульсия - препараты, которые эффективно успокаивают кожу и снимают зуд при аллергических раздражениях, укусах насекомых, небольших ожогах кожи и необширних солнечных эритемах*. К тому же Фенистил обладает местноанестезирующим действием, приятно охлаждает и успокаивает кожу*.
Если нужно вынуть жало пчелы – действуйте крайне осторожно
Что делать, если укусил паук
Большинство укусов пауков относительно безвредны, и симптомы такие же, как от укусов обычного насекомого. Поэтому первая медицинская помощь при них такая же, как и при легком укусе.
Но укусы некоторых видов пауков, таких как каракурт, могут привести к смерти, если вовремя не обратиться за медицинской помощью.
Яд этого паука вызывает проблемы с нервной системой. На протяжении нескольких часов после укуса вы можете заметить сильную боль в месте поражения. Впоследствии на этом участке разовьется волдырь, и когда он лопнет, появится глубокая язва. Еще могут появиться такие симптомы, как: лихорадка, сыпь и тошнота.
Первая помощь после укуса ядовитого паука:
- Сразу идите к врачу или обратитесь за медицинской помощью;
- Обработайте пораженное место водой с мылом;
- Сохраняйте спокойствие, ведь это замедлит распространение яда;
- Нанесите холодный компресс или пакет со льдом на область укуса;
- Если вы можете сделать это безопасно – сфотографируйте или запомните паука, который вас укусил. Это поможет медработникам точно определить и выбрать соответствующий курс лечения.
Если вас укусил ядовитый паук – сразу идите к врачу
Что делать, если укусил клещ
Обычно укусы клещей проходят без симптомов, но если у человека на них аллергия, могут возникнуть:
- Боль или отек в месте укуса;
- Высыпание;
- Жар в месте укуса;
- Затрудненное дыхание;
Если вас укусил клещ, обратитесь к врачу как можно быстрее и не удаляйте его самостоятельно.
Если такой возможности нет, ни в коем случае не используйте масло, спирт или слюну. Осторожно достаньте насекомое специальным крючком, приобретенным в аптеке, пинцетом или петлей из нити, затянув ее между хоботком клеща и кожей. Это стоит делать очень осторожно, ведь если вы оторвете тело от головы, а она останется в коже, то инфекция сразу попадет в рану.
Если не удалось извлечь клеща вместе с хоботком и он остался в коже, извлеките его стерильным пинцетом и сразу тщательно помойте руки с мылом. Место поражения обработайте раствором йода, спирта или одеколона.
*Согласно инструкции для медицинского применения лекарственного средства.
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