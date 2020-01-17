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Первая помощь при укусах насекомых

 
Укусы насекомых – что делать и как распознать укусы насекомых – первая помощь

Трудно найти человека, которого на протяжении жизни хотя бы раз не укусило насекомое. Комары, муравьи, пчелы, осы и пауки – реакция на укусы может быть разной, в зависимости от вида насекомого и чувствительности человека.

Для того, чтобы оказать первую помощь, нужно определить, какое насекомое вас ужалило. Особенно опасно, если у человека возникает тяжелая аллергическая реакция.

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Как распознать укусы насекомых

Легкий укус насекомого сопровождается такими симптомами:

  • Покраснение;
  • Припухлость;
  • Горечь;
  • Зуд;

Симптомы могут варьироваться в зависимости от типа насекомого, которое укусило человека. У некоторых людей может возникнуть тяжелая аллергическая реакция – анафилаксия, которая проявляется:

  • Крапивницей;
  • Судорогами;
  • Тошнотой и рвотой;
  • Отеком лица, губ или горла;
  • Одышкой;
  • Потерей сознания;

Чаще всего это случается после укуса осы или пчелы. Если вы заметили у кого-то эти симптомы после укуса насекомого, немедленно вызывайте скорую помощь, ведь это состояние может быть опасным для жизни, если не принять срочных мер.

Если у человека начался анафилактический шок, в мышцы внешней поверхности бедра необходимо вколоть адреналин. Если вы имеете гиперчувствительность на что-то, вы должны всегда носить его с собой.


Во время анафилактического шока необходимо уколоть адреналин во внешнюю поверхность бедра

Что делать во время анафилактического шока:

  • Срочно звоните на номер скорой помощи – 103;
  • Если человек имеет адреналин – используйте его. Если нет, найдите и используйте в соответствии с инструкцией;
  • Если человек начал блевать, положите его на бок;
  • При остановке сердца до приезда скорой помощи необходимо выполнять сердечно-легочную реанимацию;
  • Не применяйте жгут, чтобы не ухудшить ситуацию;
  • Не давайте ничего пить и есть.

Первая помощь при укусах насекомых

Если нет серьезной аллергической реакции, нужно обработать место укуса.

  • Если жало насекомого все еще находится в вашей коже, аккуратно возьмите пинцетом за кончик и резко выньте. Стоит действовать крайне осторожно и быстро, ведь если раздавить жало, оно может выпустить яд.
  • Помойте место укуса с мылом и водой;
  • Положите холодный компресс или пакет со льдом на пораженный участок и подержите хотя бы 10 минут – это поможет уменьшить отек и снизить боль;
  • Чтобы зуд и боль прошли быстрее, можно несколько раз в день использовать местный антигистаминный препарат. Например, Фенистил гель и Фенистил эмульсия - препараты, которые эффективно успокаивают кожу и снимают зуд при аллергических раздражениях, укусах насекомых, небольших ожогах кожи и необширних солнечных эритемах*. К тому же Фенистил обладает местноанестезирующим действием, приятно охлаждает и успокаивает кожу*.

 
Если нужно вынуть жало пчелы – действуйте крайне осторожно

Что делать, если укусил паук

Большинство укусов пауков относительно безвредны, и симптомы такие же, как от укусов обычного насекомого. Поэтому первая медицинская помощь при них такая же, как и при легком укусе.

Но укусы некоторых видов пауков, таких как каракурт, могут привести к смерти, если вовремя не обратиться за медицинской помощью.

Яд этого паука вызывает проблемы с нервной системой. На протяжении нескольких часов после укуса вы можете заметить сильную боль в месте поражения. Впоследствии на этом участке разовьется волдырь, и когда он лопнет, появится глубокая язва. Еще могут появиться такие симптомы, как: лихорадка, сыпь и тошнота.

Первая помощь после укуса ядовитого паука:

  • Сразу идите к врачу или обратитесь за медицинской помощью;
  • Обработайте пораженное место водой с мылом;
  • Сохраняйте спокойствие, ведь это замедлит распространение яда;
  • Нанесите холодный компресс или пакет со льдом на область укуса;
  • Если вы можете сделать это безопасно – сфотографируйте или запомните паука, который вас укусил. Это поможет медработникам точно определить и выбрать соответствующий курс лечения.


Если вас укусил ядовитый паук – сразу идите к врачу

Что делать, если укусил клещ

Обычно укусы клещей проходят без симптомов, но если у человека на них аллергия, могут возникнуть:

  • Боль или отек в месте укуса;
  • Высыпание;
  • Жар в месте укуса;
  • Затрудненное дыхание;

Если вас укусил клещ, обратитесь к врачу как можно быстрее и не удаляйте его самостоятельно.

Если такой возможности нет, ни в коем случае не используйте масло, спирт или слюну. Осторожно достаньте насекомое специальным крючком, приобретенным в аптеке, пинцетом или петлей из нити, затянув ее между хоботком клеща и кожей. Это стоит делать очень осторожно, ведь если вы оторвете тело от головы, а она останется в коже, то инфекция сразу попадет в рану.

Если не удалось извлечь клеща вместе с хоботком и он остался в коже, извлеките его стерильным пинцетом и сразу тщательно помойте руки с мылом. Место поражения обработайте раствором йода, спирта или одеколона.

*Согласно инструкции для медицинского применения лекарственного средства.

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье Осторожно: аллергия
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