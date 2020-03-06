Что делать работодателям, если работник заболел коронавирусом: рекомендации
Сейчас в Украине зафиксирован лишь один случай заражения коронавирусом, но вероятность распространения заболевания существует. Следовательно, предприятия и работодатели должны знать, как реагировать в случае обнаружения Covid-19.
Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) опубликовал временные рекомендации для предприятий и работодателей по реагированию на Covid-19.
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Что делать работодателям, если работник заболел коронавирусом
- Работники с симптомами острых респираторных заболеваний должны сообщить своему руководителю и оставаться дома.
- Если на работу вышел человек с острым респираторным заболеванием, его следует отделить от других работников и немедленно направить домой.
- Стоит регулярно проводить уборку на рабочем месте: очищать поверхности, столешницы и дверные ручки соответствующими средствами для чистки.
- Работники должны обрабатывать руки спиртосодержащими дезинфицирующими средствами или мыть руки с мылом не менее 20 секунд.
При планировании командировок стоит соблюдать следующие рекомендации:
- при планировании путешествия нужно учитывать риски, связанные с распространением вируса, и уточнять актуальную эпидемическую ситуацию в стране посещения;
- употреблять только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;
- избегать контакта с животными (живыми или мертвыми), посещение рынков по продаже мяса и т. д;
- не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний;
- тщательно мыть руки с применением средств гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед едой; пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе;
На какие симптомы нужно обращать внимание:
Симптомы, похожие на грипп или ОРВИ:
- неожиданное ухудшение состояния,
- повышение температуры тела,
- насморк,
- кашель.
Коронавирус в цифрах / инфографика 24 канала
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