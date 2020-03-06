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Что делать работодателям, если работник заболел коронавирусом: рекомендации

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Сейчас в Украине зафиксирован лишь один случай заражения коронавирусом, но вероятность распространения заболевания существует. Следовательно, предприятия и работодатели должны знать, как реагировать в случае обнаружения Covid-19.

Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) опубликовал временные рекомендации для предприятий и работодателей по реагированию на Covid-19.

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Что делать работодателям, если работник заболел коронавирусом

  1. Работники с симптомами острых респираторных заболеваний должны сообщить своему руководителю и оставаться дома.
  2. Если на работу вышел человек с острым респираторным заболеванием, его следует отделить от других работников и немедленно направить домой.
  3. Стоит регулярно проводить уборку на рабочем месте: очищать поверхности, столешницы и дверные ручки соответствующими средствами для чистки.
  4. Работники должны обрабатывать руки спиртосодержащими дезинфицирующими средствами или мыть руки с мылом не менее 20 секунд.

При планировании командировок стоит соблюдать следующие рекомендации:

  • при планировании путешествия нужно учитывать риски, связанные с распространением вируса, и уточнять актуальную эпидемическую ситуацию в стране посещения;
  • употреблять только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;
  • избегать контакта с животными (живыми или мертвыми), посещение рынков по продаже мяса и т. д;
  • не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний;
  • тщательно мыть руки с применением средств гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед едой; пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе;
 
На какие симптомы нужно обращать внимание:
Симптомы, похожие на грипп или ОРВИ:
  • неожиданное ухудшение состояния,
  • повышение температуры тела,
  • насморк,
  • кашель.


Коронавирус в цифрах / инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Здоровая жизнь
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