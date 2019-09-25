Что делать с варикозным расширением вен – советы Супрун

Варикозное расширение вен – проблема, которую считают косметической. Кое-где варикоз оправдывают в контексте боди-позитива, пытаются лечить кремами, но на самом деле – варикоз является медицинской проблемой.

Варикозная болезнь связана с другими заболеваниями и ее обязательно надо лечить с врачом, рассказала экс-руководительница МЗ Ульяна Супрун.

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Варикозное расширение вен может возникать в результате перестройки венозных стенок, а также из-за застоя крови в венах и ее обратного хода.

Супрун объяснила, что для того, чтобы вены не деформировались, не перекачивались из-за избытка крови, на коже не образовывались язвы, не было венозной недостаточности, кровь не выходила из клапанов (венозный рефлюкс) необходимы следующие условия:

все вены расположены глубоко и окружены мышцами;

стенки вен достаточно плотные и упругие;

отсутствие склонности к тромбообразованию;

регулярная активность ног – человек не стоит ли сидит часами.

Поверхностное расположение части вен – фактор, который не изменить. Поэтому люди, у которых хорошо видны вены, рискуют заболеть варикозом или венозной недостаточностью.



Люди, у которых хорошо видны вены, рискуют заболеть варикозом

Существует ряд генов, которые предопределяют склонность к варикозному расширению вен. Венозная податливость (их способность увеличивать объем при увеличении кровотока, и затем возвращаться к исходному объему) имеет коэффициент наследственности 0.9.

То есть податливые вены будут расширяться по мере застоя крови, а не держать форму и тем самым способствовать кровотоку.

Также, есть наследственная предрасположенность к образованию язв на ногах и их плохому заживлению. Поэтому если у ваших родителей была эта болезнь, будьте бдительны и вовремя обращайтесь к врачу.

Болезнями вен занимаются флебологи, но вы можете говорить об этой проблеме с семейным врачом. Диагностируют варикоз или венозную недостаточность с помощью ультразвукового исследования.

Что делать с варикозными венами?

Носить компрессионные чулки рекомендуют беременным женщинам, у которых сильно выступают вены, или людям, у которых может образоваться язва на ноге.

Касаемо людей, в которых вены просто выступают, нет данных, эффективный компрессионный трикотаж или нет. Но компрессионный трикотаж вспоминают в ряде рекомендаций, и отмечают следующее: должен быть правильно подобран размер, следует иметь минимум 2 пары, и менять их каждые 3-4 месяца по мере потери эластичности.



Используйте компрессионные чулки во время бега, они облегчат движение крови по венам

Протоколы советуют делать склеротерапию варикозных поверхностных вен (искусственную закупорку всей вены пеной) или внутривенную абляцию. Тогда вену закрывают лазером или термокоагуляцией. Эти операции минимально инвазивные, и делают их под контролем УЗИ и местной, а не общей анестезией. Удаление больной вены рекомендуют в крайних случаях. Это инвазивная процедура.

Бытует мнение, что сколько вены не лечи, будут вздуваться новые и новые. Но варикозное расширение, которое может вылиться в язву, касается только нескольких поверхностных вен. Они не все поверхностные. Поэтому небольшая операция это эффективно и навсегда.

Похудеть. Чем большая масса тела, тем большая нагрузка на ноги. Стремитесь к индексу массы тела меньше 25. Если же он 25-29.9, то риск развития варикоза больше в 1.5 раза, а если больше 30 – то втрое.



Индекс массы тела должен быть не более 25

Не загорать. Это золотое правило предупреждения морщин, выпадение волос, развития рака кожи и усиления варикозного расширения вен и венозной сеточки. Вены эластично-упругие благодаря коллагену. В коже тоже есть коллаген, но другого типа. Ультрафиолет вызывает разрушение коллагена ферментами, и не допускает образования нового.

Двигаться больше. То, что бег вызывает варикозное расширение вен – миф. А вот чрезмерные тренировки (если вы бегаете ультратрейлы и марафоны) будут нагружать кровеносную систему, и поверхностные больные вены будут вздуваться.

Физические упражнения не помогают уменьшить проявления варикоза. Но если не двигаться, то проблемы с застоем крови и весом будут еще хуже. Поэтому атлетам-любителям советуют разумно чередовать нагрузки и отдых, бегать в компрессионных чулках на всякий случай, выбирать почву и траву, а не асфальт, и делать при необходимости абляцию вен.

А вот лежать на диване стоит меньше, а если и лежать, то подняв ноги вверх.

Потреблять достаточно клетчатки. Есть определенная зависимость развития варикоза, а также варикоза тазовых вен и геморроя с рационом, бедным на овощи, фрукты и каши.