Что делать с застоем желчи
Не пустой желчный пузырь считается 1 стадией желчнокаменной болезни. Застой желчи может вызвать воспалительные процессы и камни в пузыре.
Многим на УЗИ брюшной полости находят какое-то содержание в желчном пузыре. Названия бывают разные: суспензия, замазка, осадок, густая желчь, хлопья, сгустки. Все это имеет медицинское название – билиарный сладж.
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Если его не вывести, то вопрос времени, когда он превратится в камень и придется удалять пузырь.
Почему возникает сладж?
Сладж может появиться в результате любой проблемы с желчным пузырем: воспаление или холецистит, нарушение его сокращений или дискинезия, но не в результате перегиба пузыря. Ускоряет процесс повышения холестерина.
Если в пузыре что-то нашли, важно понять, действительно ли в нем есть сладж, или же это просто "помехи" от других органов, которые можно перепутать со сладжем. А если нашли камень, то нужно уточнить, можно ли его растворить.
Сладж и камни растворить можно, если они в принципе растворимые. Для этого нужно сделать специальный снимок на рентгене или компьютерную томографию.
Камни в желчном можно растворять
Чем лечить?
Холеретики – повышают выработку желчи клетками печени.
- истинные (аллохол, холензим);
- синтетические (никодин, одестон, цикловалон) + противовоспалительное действие;
- растительные (хофитол, желчегонные сборы и т.д.);
- Гидрохолеретики (минеральная вода – Боржоми, Донат Mg, Ессентуки, а также препараты валерианы).
Холекинетики – улучшают отток желчи путем повышения тонуса желчного пузыря и одновременного расслабления желчевыводящих протоков (магнезия, фламин, экстракт бессмертника, маннитол, холосас).
Холеспазмолитики – устраняют спазм желчевыводящих путей, расширяют протоки и облегчают поступление желчи в кишечник, тем самым устраняют болевой синдром (папаверин, но-шпа, мебеверин).
Желчегонные с литолитическим действием – Урсосан, Урсофальк, Урдокса, Ливодекса. Способствуют растворению некоторых камней, "песка" в желчном пузыре, и препятствуют их повторному появлению.
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