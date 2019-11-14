Что должен делать человек после окончания химиотерапии

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Что делать после химиотерапии
Что делать после химиотерапии / pixabay.com

После окончания химиотерапии люди не знают, как дальше жить и что делать. Поэтому стоит знать четкие рекомендации врачей.

Как только вы завершили терапию, необходимо получить "план наблюдения" от вашего онколога, рассказала врач-онколог Татьяна Скрипец.

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"План наблюдения" – это набор рекомендаций наблюдения в периоде ремиссии после окончания терапии. Для последующего наблюдения вы можете обратиться к тому же врачу, который проводил терапию, или к другому врачу, например, по месту жительства.

Что необходимо спросить у онколога?

  1. Сколько времени мне понадобится для полного восстановления?
  2. К какому врачу необходимо обратиться за дальнейшим наблюдением? Как часто проводить визиты?
  3. Каких симптомов необходимо остерегаться?
  4. Какие анализы необходимо сдавать после окончания лечения? Как часто?
  5. Какие долгосрочные проблемы со здоровьем можно ожидать после терапии?
  6. Какова вероятность рецидива заболевания?
  7. Какие документы необходимо хранить о проведенной терапии?
  8. Что необходимо сделать, чтобы заботиться о себе и быть максимально здоровым?

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Лечение Онкозаболевания
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