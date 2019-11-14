Что должен делать человек после окончания химиотерапии
После окончания химиотерапии люди не знают, как дальше жить и что делать. Поэтому стоит знать четкие рекомендации врачей.
Как только вы завершили терапию, необходимо получить "план наблюдения" от вашего онколога, рассказала врач-онколог Татьяна Скрипец.
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"План наблюдения" – это набор рекомендаций наблюдения в периоде ремиссии после окончания терапии. Для последующего наблюдения вы можете обратиться к тому же врачу, который проводил терапию, или к другому врачу, например, по месту жительства.
Что необходимо спросить у онколога?
- Сколько времени мне понадобится для полного восстановления?
- К какому врачу необходимо обратиться за дальнейшим наблюдением? Как часто проводить визиты?
- Каких симптомов необходимо остерегаться?
- Какие анализы необходимо сдавать после окончания лечения? Как часто?
- Какие долгосрочные проблемы со здоровьем можно ожидать после терапии?
- Какова вероятность рецидива заболевания?
- Какие документы необходимо хранить о проведенной терапии?
- Что необходимо сделать, чтобы заботиться о себе и быть максимально здоровым?
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