Что должен знать человек, который вызывает скорую помощь

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Человеку необходимо вызвать бригаду скорой помощи в случаях, когда существует непосредственная угроза жизни и здоровью. Существует перечень симптомов, которые могут свидетельствовать о необходимости экстренной помощи. Это, например, внезапное расстройство дыхания, потеря сознания, боль в области сердца, значительное наружное кровотечение и тому подобное.

Медики отмечают: знания по домедицинской помощи должны быть у всех людей, ведь с каждым может случиться беда. В критических случаях стоит, прежде всего, собраться и не паниковать.

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Что нужно знать человеку, который вызывает скорую медицинскую помощь:

• Во-первых, знать, что существуют два номера спасения: 112 и 103.

На какой номер звонить?
По номеру 103 можно вызвать скорую медицинскую помощь (это бесплатно со стационарных и мобильных телефонов).

Номер 112 – это единый номер телефона в большинстве стран мира, по которому надо звонить в экстренных случаях (бесплатный с городского или мобильного телефона). Оператор, принимающий вызов, переадресует его в службу, которая должна оперативно среагировать в конкретной ситуации.

• Обязательно люди должны знать и проверить состояние данного больного: сознание, дыхание и пульс.

• Сообщить диспетчеру и четко указать место пребывания, где это произошло.

• Кроме того, стоит включить в телефоне громкоговоритель: пока будет ехать карета скорой, диспетчер может давать советы, что делать с пострадавшими.

Як правильно викликати швидку
Как правильно вызвать скорую

Интересно, что работники медицины катастроф основали во Львове специальный клуб. Там обсуждают новые тенденции в этой сфере и пытаются использовать инновации в повседневной работе. Все - чтобы успевать спасать жизни в экстренных случаях.

Так называемый Journal Club еженедельно собирает с десяток представителей медицины катастроф. Все знания, которые здесь получают, превращают в опыт на вызовах.

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Автор: София Трощук, Мария Бондар
Теги: Новости Украины Здоровье Медицина Здоровая жизнь Новости Здоровье
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