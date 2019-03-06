Что должно быть в вашей продуктовой корзине

Когда мы приходим в супермаркет, то кладем в корзинку продукты, не зависимо от того, нужны они нам или нет. Акции, скидки заманивают нас и заставляют купить больше.

Диетолог Екатерина Павлова составила список продуктов, которые должны быть в продуктовой корзине.

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Она отметила, что этот список продуктов использовался в марафоне снижения веса.

1. Чистая вода

2. Молочные продукты

• сыр 5%;

• кефир 2,5%;

• йогурт без наполнителей 2,5%;

• сливочное масло 82,5%;

• сыр несоленый белый.

3. Цельнозерновой бездрожжевой хлеб. Если не найдете — хлебцы (без пшеничной муки и без сахара и сахарозаменителей)

4. Овощи

Можно брать как свежие, так и замороженные. Диетолог советует избегать картофеля

• все виды капусты — белокочанная, брокколи;

• цветная, стручковая фасоль, горошек в замороженном виде;

• морковь;

• свекла;

• квашеная капуста;

• зелень;

• кабачки, помидоры, баклажаны — в замороженном виде.

5. Яйца куриные или перепелиные

6. Фрукты

• яблука – лучше зеленые

• груши

• цитрусовые (апельсин, мандарин, грейпфрут, свити)

• киви

7. Мясо

• курица, индейка – любые части, филе в том числе.

• говядина или телятина — филе.

• можно кролика, перепелку или нутрию.

• куриные субпродукты — желудочки, печень, сердечки.

8. Морепродукты

На ваш вкус.

9. Рыба

Может быть в замороженном или в свежем виде. Как жирная, так и нежирная.

• жирные сорта – скумбрия, лосось, карп.

* нежирные – форель речная, сибас, дорадо, хек, тилапия, тунец, и тому подобное.

10. Масло растительное нерафинированное Может быть оливковое, кедровое, подсолнечное, льняное или любое другое.

11. Гречка

12. Цельнозерновые макароны

13. Овсянка (та, которую нужно долго варить)



Выбирайте ту овсянку, которую нужно долго варить

14. Рис неочищенный – дикий или красный

15. Крупы на ваш вкус (кукурузная, перловка, пшеничная, кус-кус, киноа)

16. Орехи

• миндаль;

* кэшью;

• волошский;

• фундук.

Диетолог не советует покупать арахис.

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