Что еще могут передать гены: интересные факты, о которых вы могли не знать

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Что передается генами
Что передается генами / wallpapercave.com

Ни для кого не является неожиданностью, что благодаря генетике от родителей к ребенку может передаться множество навыков и даже болезней. Однако благодаря генетике может быть склонность к таким вещам, о как вы и не подозревали.

Стоит заметить, что генетика влияет далеко не на все человеческие качества, а если и влияет, то не так сильно, как все привыкли считать, рассказывает Постнаука.

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  • Благодаря генам ребенку может передаться способность к изучению языков. Структура генома влияет на количество слов, которое может быть усвоено ребенком, а также на развитие речи и усвоение грамматики.

  • Также оказывается, что таким образом к ребенку может передаться стрессоустойчивость. Гены рецепторов дофамина или серотонина влияют на реакцию человека на угрозу. К слову, люди, которые имеют генетическую предрасположенность к стрессу, по статистике чаще болеют сердечно-сосудистыми и аутоиммунными заболеваниями.

  • Свой генетический вклад родители делают и в эмоциональный спектр ребенка. От 20 до 60% застенчивости, коммуникабельности, эмоциональности, импульсивности или способности к адаптации передаются нам по наследству.

  • В Европе есть 1% людей, которые устойчивы к ВИЧ-инфекции, что также передается генетически. Это объясняется тем, что у таких людей есть дефект гена, который имеет 2 копии. Если у человека дефективная только 1 копия, он может заболеть, однако вероятность ниже, чем у других людей примерно на 10-13%.

  • Также можете поблагодарить своих родителей за устойчивость к алкоголю. А если вам достаточно одного коктейля, это означает, что ваши гены кодируют ферменты, которые окисляют этанол. Если этанол окисляется слишком быстро, человек не в состоянии много выпить.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Дети Наука
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