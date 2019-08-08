Что есть, чтобы уменьшить риск возникновения рака груди

Американские специалисты отмечают, что замена в рационе говядины, баранины и свинины на курятину может снизить риск развития рака молочной железы.

Национальный институт онкологии США изучил рацион более 42 тысяч женщин в течении 8 лет, пишет Daily Mail.

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В исследовании участвовали женщины в возрасте 35-74 лет, которые никогда не болели раком груди, но имели сестру, которая перенесла это заболевание.

За 7 лет 1500 участников заболели инвазивным раком груди.

Инвазивный рак груди – что это? Это один из видов рака, при котором злокачественные клетки прорастают сквозь внутренний слой каналов грудных тканей

Те, кто ел много красного мяса, увеличивал свои шансы заболеть раком груди почти на 25%, по сравнению с теми, кто ограничивал себя в его употреблении.

Красное мясо содержит компоненты, которые могут провоцировать развитие рака: высокий уровень жира, геммы с высоким содержанием железа и N-гликолилнейраминовую кислоту.

Мясо птицы не вызывает таких мутагенных эффектов, уменьшает "внутренний" стресс и сокращает негативное влияние на ДНК. Те, кто употреблял птицу — курицу, индейку или утку — сокращали вероятность раковых заболеваний на 15%.



Употребление мяса птицы уменьшает риск развития рака молочной железы

В то же время, отказ от стейков, сосисок и дичи в пользу курятины в рационе сокращает риск возникновения рака на 28%.

Взаимосвязь особенно заметна у женщин после наступления климакса, утверждают ученые. Расовая принадлежность, ожирение, физическая активность, употребление алкоголя, а также способы приготовления пищи, например, жарки или запекания на гриле никак не повлияли на результаты исследования.

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