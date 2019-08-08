Что есть, чтобы уменьшить риск возникновения рака груди

122 Читати новину українською
Что есть, чтобы уменьшить риск возникновения рака груди
Что есть, чтобы уменьшить риск возникновения рака груди / go.lickthetoad.org

Американские специалисты отмечают, что замена в рационе говядины, баранины и свинины на курятину может снизить риск развития рака молочной железы.

Национальный институт онкологии США изучил рацион более 42 тысяч женщин в течении 8 лет, пишет Daily Mail.

Читайте также: Супрун опровергла миф о возникновении рака

В исследовании участвовали женщины в возрасте 35-74 лет, которые никогда не болели раком груди, но имели сестру, которая перенесла это заболевание.

За 7 лет 1500 участников заболели инвазивным раком груди.

 
Инвазивный рак груди – что это?

Это один из видов рака, при котором злокачественные клетки прорастают сквозь внутренний слой каналов грудных тканей

Те, кто ел много красного мяса, увеличивал свои шансы заболеть раком груди почти на 25%, по сравнению с теми, кто ограничивал себя в его употреблении.

Красное мясо содержит компоненты, которые могут провоцировать развитие рака: высокий уровень жира, геммы с высоким содержанием железа и N-гликолилнейраминовую кислоту.

Мясо птицы не вызывает таких мутагенных эффектов, уменьшает "внутренний" стресс и сокращает негативное влияние на ДНК. Те, кто употреблял птицу — курицу, индейку или утку — сокращали вероятность раковых заболеваний на 15%.

Вживання м'яса птиці зменшує ризик розвитку раку молочної залози
Употребление мяса птицы уменьшает риск развития рака молочной железы

В то же время, отказ от стейков, сосисок и дичи в пользу курятины в рационе сокращает риск возникновения рака на 28%.

Взаимосвязь особенно заметна у женщин после наступления климакса, утверждают ученые. Расовая принадлежность, ожирение, физическая активность, употребление алкоголя, а также способы приготовления пищи, например, жарки или запекания на гриле никак не повлияли на результаты исследования.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
8 августа
418
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение исследования Онкозаболевания
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лептоспироз: симптомы, лечение и профилактика
7 августа 20:42 Лептоспироз: симптомы, лечение и профилактика
10009
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
6 августа 13:42 Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Юліана Вінтюк 66690
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
5 августа 18:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 14895
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
2 августа 13:47 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Ірина Полицька 23595
Топ-6 мифов о грудном вскармливании: что необходимо знать
1 августа 14:46 Топ-6 мифов о грудном вскармливании: что необходимо знать
Настя Сукач 348
Новости
Больше новостей
Залиште відгук