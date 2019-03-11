Что есть на ужин, чтобы похудеть: совет диетолога

Ужин – важный и обязательный прием пищи не только для тех, кто не следит за фигурой, но и для тех, кто пытается похудеть.

Врач-диетолог Екатерина Павлова отмечает, что этот ужин для тех, кто намерен снизить вес или удержать его после снижения.

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Врач-диетолог Екатерина Павлова "Ужин обязательно должен быть. Голодание, даже вечером, косвенно ведет к набору веса. Важно есть примерно за 3 часа до сна".

По словам диетолога, еда должна хорошо усваиваться и не иметь много калорий. Что касается веса, то ужин не должен превышать 250 граммов.

Для тех, кто снижает вес, ужин – самый важный прием пищи. Даже изменив один ужин, можно похудеть примерно на 400 граммов в неделю.

Екатерина Павлова "Идеальный ужин это легкоусвояемый белок: яйца, морепродукты, нежирная рыба, иногда (!) жирная. Если очень проголодались – съешьте белое мясо.



К этому следует добавить овощи с минимальным содержанием сахара: зеленый салат, помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки, сельдерей, все виды капусты, спаржа, редис, шпинат и т.п. Вы можете приготовить овощное рагу или салат".

Что не стоит есть на ужин

• жиры в любом виде;

• сахар и сахаросодержащие продукты;

• фрукты, углеводы, если нет спорта после ужина;

• молочные продукты (поскольку молочный сахар задерживает жидкость);

• бобовые и грибы (если вы не веган).

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