Что можно есть при отравлении

Диета при отравлении у взрослых чаще всего случается после употребления некачественных пищевых продуктов.

Поэтому важно помочь своему организму восстановиться с помощью диеты. Но для этого стоит знать, какие продукты способствуют пополнению утраченных сил, и что, наоборот, употреблять в пищу нежелательно.

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В первый день отравления надо много пить негазированной воды, чтобы вывести токсины. Также можно пить несладкий чай. Жидкость должна быть теплой, и питься небольшими порциями, чтобы не спровоцировать рвоту, – около двух литров в сутки.

Пищевое отравление – симптомы высокая температура;

снижение или отсутствие аппетита;

астения;

диарея;

боль в животе;

вздутие живота;

тошнота и рвота;

холодный липкий пот;

низкое давление;

учащенное сердцебиение.

На второй день, если организму не нужно, то не надо себя заставлять что-то есть. Лучше выпить что-нибудь питательное в жидком виде – кисель, бульон, йогурт. Можно добавить кусочек сухарика или вчерашнего хлеба.

Не забывайте следить за общим состоянием.

А к обычному питанию нужно возвращаться постепенно. Ведь отравление – сильный удар по печени. Поэтому избегайте жареного и алкоголя даже через неделю после отравления.

Что можно и нельзя есть при отравлении

В первые дни после отравления организм человека ослаблен, поэтому не следует перегружать его жирами и углеводами, поскольку они требуют значительных энергетических затрат для их усвоения. Оптимальный вариант – это добавление капельки масла в готовое блюдо.

Овощи лучше отварить. Фрукты могут вызвать брожение в кишечнике – следует остерегаться чрезмерного их приема. Ни в коем случае нельзя уменьшать количество белка. Во время отравления организм теряет белок в большом количестве, поэтому основой при составлении диеты при пищевом отравлении у взрослых должны быть белком блюда.

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