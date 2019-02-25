Что говорит ненормативная лексика об уровне интеллекта человека

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Ненормативная лексика
Ненормативная лексика / images.perfectglass.com.br

Люди, употребляющие ненормативную лексику, имеют лучший словарный запас и уровень интеллекта.

Американские психологи Кристин и Тимоти Джей решили экспериментально проверить стереотип о том, что любители бранной лексики глупее людей, которые высказываются исключительно цензурно (якобы любителям брани не хватает словарного запаса, чтобы выразить мысль, в то время как приличный интеллигент всегда найдет точный эпитет).

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Ученые просили участников эксперимента за 60 секунд перечислить как можно больше матерных слов, а потом за то же время вспомнить как можно больше названий животных.

ненормативна лексика

Ненормативная лексика не указывает на низкий уровень интеллекта

Анализ результатов показал, что скорость реакции выше и словарный запас богаче у людей, которые лучше владеют табуированной лексикой: те, кто с легкостью сыпал оскорблениями, также знали и больше зверей. А поскольку вербальные навыки считаются одним из основных признаков развитого интеллекта, миф о бранящемся дураке был развенчан.

Исследование также показало, что злословы-интеллектуалы более открыты и чаще оказываются невротиками, в то время как люди с бедным словарным запасом более уступчивые и старательные.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
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