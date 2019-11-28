Что хуже: пить часто, но в меру или напиваться, но редко
Пьянство считают одной из самых пагубных привычек для здоровья. Иногда можно услышать такое мнение, что "пить надо уметь". Обычно такие люди позволяют себе алкоголь часто, но в незначительном количестве.
Однако, корейские ученые, о которых пишет Study Finds, говорят, что пить алкоголь часто вреднее для сердца, чем время от времени сильно напиваться.
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В частности, регулярное употребление любого количества алкоголя способствует большему риску развития фибрилляции предсердий, чем случайная ночная выпивка.
Рекомендации по употреблению алкоголя были направлены на снижение абсолютного количества, а не частоты, объясняют исследователи.
Однако исследование доказало, что для защиты от аритмии нужно пить реже.
Лучше редко напиваться, чем пить алкоголь постоянно
Исследование основывается на данных почти 10 миллионов человек, у которых на момент первого осмотра в 2009 году аритмии не было.
В ходе исследования у них также спросили о привычках употребления алкоголя. Затем за каждым из участников наблюдали до 2017 года, чтобы выяснить, у кого заболевание разовьется.
Оказалось, что решающим фактором риска для развития аритмии оказалась частота, с которой участники употребляли алкоголь.
Больше всего рисковали те, кто употреблял алкоголь ежедневно. Меньше – те, кто позволял себе спиртное раз в неделю.
А вот привычка напиваться конкретно, но редко, что интересно, четкой связи с развитием заболевания не продемонстрировала.
Однако это, конечно, не является призывом к тому, что стоит напиваться: алкоголь является фактором риска для развития сердечных заболеваний.
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