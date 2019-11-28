Что хуже: пить часто, но в меру или напиваться, но редко

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Как пить алкоголь безопасно / thefreshmarket.com/holidaywine

Пьянство считают одной из самых пагубных привычек для здоровья. Иногда можно услышать такое мнение, что "пить надо уметь". Обычно такие люди позволяют себе алкоголь часто, но в незначительном количестве.

Однако, корейские ученые, о которых пишет Study Finds, говорят, что пить алкоголь часто вреднее для сердца, чем время от времени сильно напиваться.

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В частности, регулярное употребление любого количества алкоголя способствует большему риску развития фибрилляции предсердий, чем случайная ночная выпивка.

Рекомендации по употреблению алкоголя были направлены на снижение абсолютного количества, а не частоты, объясняют исследователи.

Однако исследование доказало, что для защиты от аритмии нужно пить реже.

 
Лучше редко напиваться, чем пить алкоголь постоянно

Исследование основывается на данных почти 10 миллионов человек, у которых на момент первого осмотра в 2009 году аритмии не было.

В ходе исследования у них также спросили о привычках употребления алкоголя. Затем за каждым из участников наблюдали до 2017 года, чтобы выяснить, у кого заболевание разовьется.

Оказалось, что решающим фактором риска для развития аритмии оказалась частота, с которой участники употребляли алкоголь.

Больше всего рисковали те, кто употреблял алкоголь ежедневно. Меньше – те, кто позволял себе спиртное раз в неделю.

А вот привычка напиваться конкретно, но редко, что интересно, четкой связи с развитием заболевания не продемонстрировала.

Однако это, конечно, не является призывом к тому, что стоит напиваться: алкоголь является фактором риска для развития сердечных заболеваний.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровая жизнь Новости Здоровье Здоровье Профилактика заболеваний исследования
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