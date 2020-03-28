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Что известно о состоянии медсестры с Тернопольщины, которая была в реанимации из-за коронавируса

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Медсестра Галина Радловская из Тернопольской области длительное время находилась в реанимации с диагнозом COVID-19. Сейчас ее состояние значительно улучшилось. Врачи говорят, что можно не волноваться за ее здоровье.

Муж Галины Радловской рассказал, что женщина начала выздоравливать. Об этом сообщили в телеграмм-канале Teza.

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Он добавил, что Галина начала самостоятельно дышать и даже разговаривает. Поэтому ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Врачи заверили, что можно не волноваться за состояние его здоровья.

Ранее ее родные жаловались, что больной не оказывают необходимую помощь. Муж Галины рассказал, что просил перевезти жену из районной больницы в Тернопольскую областную. Ведь ее специально подготовили для приема больных коронавирусом. Однако в больнице ему отказали. Мол, не смогли найти реанимобиль.

Женщина могла подхватить коронавирус от мужчины, который умер от болезни 25 марта. Накануне он приходил к медсестре записываться на рентген.

По состоянию на 28 марта на Тернопольщине подтвердили 43 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Один человек умер.

Коронавирус на Тернопольщине: главное

  • Первый случай инфицирования коронавирусом зафиксировали 20 марта. Заболел 57-летний священник. После этого на Тернопольщине ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • В городе действует масочный режим, а работу общественного транспорта остановили. Маршрутки возят на работу только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников продуктовых магазинов и аптек, работников органов государственной власти.
  • На въездах в Тернополь планируют создать санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг.

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Автор: Алена Захарова
Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Лечение Новости Здоровье Тернополь
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