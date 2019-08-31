Что категорически нельзя есть на завтрак

Прежде, чем начать завтрак с чашечки свежесваренного кофе и кусочка торта, хорошо подумайте – поблагодарит ли вас ваш организм. Утро – это время сложных углеводов, которые помогут настроить правильно день.

Врач Наталья Зубарева перечислила продукты, от которых стоит отказаться на завтрак.

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1) Сладости

Поджелудочная железа не работает на полную с утра.

Поэтому переварить ударную дозу сахара, которая попадет в организм вместе с куском торта, для нее будет крайне проблематично.

А это не только проблемы с поджелудочной железой в будущем, но и снижение мозговой активности в течении дня. Из-за сладостей утром вам будет сложно сконцентрироваться на работе.



Откажитесь от сладостей на завтрак

2) Кофе

Этот напиток натощак повышает уровень кортизола, что очень нежелательно. Лучше пейте кофе через 40-50 минут после еды.

3) Сырые фрукты и овощи

Кислоты, которые содержатся в них, раздражают слизистую желудка. Сырые овощи и фрукты на завтрак – это риск получить гастрит.

Особенно важно не нарушать это правило тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Салат натощак может вызвать дискомфорт или повышенное газообразование.

А сок из свежих овощей способствует образованию желудочного камня.

Фрукты с высоким гликемическим индексом натощак повлекут за собой нежелательный скачок глюкозы и инсулина. Чувство голода возникнет уже через 2 часа после еды.

4) Красное мясо

Мясо – это очень тяжелая пища для желудка в принципе, а с утра – тем более.

Организму необходимо потратить очень много энергии для переваривания куска мяса. Поэтому после употребления этого продукта вам захочется спать еще пару часов.



Мясо и кофе – не лучшие продукты на завтрак

5) Холодная вода

Вода, которую вы хотите пить натощак, не должна быть холодной. Это провоцирует плохое кровообращение и, как следствие, замедление метаболизма.

Зато пейте на голодный желудок теплую воду, но не горячую. Это запустит работу желудка и поможет организму проснуться.

6) Продукты, содержащие дрожжи

Натощак такие продукты приведут к вздутию и серьезному нарушению пищеварения.

7) Льняное масло, рыбий жир и другие добавки

Это касается всего, кроме лекарств, которые нужно употреблять натощак.

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