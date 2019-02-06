Что люди считают более действенным – эмоции или разумные аргументы

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Эмоции или аргументы
Эмоции или аргументы / pixabay.com

Пытаясь доказать собеседнику свою правоту, большинство людей выбирают эмоциональную стратегию убеждения.

В онлайн-исследовании Северо-Западного университета США участвовали 1285 человек. Им показывали фотографию и описание определенного товара в интернет-магазине и просили придумать положительный отзыв с оценкой в пять баллов.

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Одним нужно было написать обзор преимуществ товара, другим – расхвалить вещь так, чтобы читателю непременно захотелось ее купить. Затем исследователи изучили лексику, используемую в отзывах: большинство тех, кому нужно было убедить аудиторию в покупке, писали эмоционально.

Например, вместо слов "отличный", "незаурядный" в этих отзывах встречались более экспрессивные "захватывающий", "волнующий". При этом люди не задумывались, что потенциальный покупатель может оказаться любознательным рационалистом, которого скорее убедит сдержанный отзыв.

Авторы работы оценивали не объективную силу эмоций в процессе убеждения, а то, насколько весомыми аргументами они нам кажутся.

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Теги: Здоровье Психология Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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