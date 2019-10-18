Что лучше: шмыгать носом или сморкаться

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Как правильно сморкаться
Как правильно сморкаться / unsplash.com

Звучит неприятно, но глотать слизь – это нормально. Попадая в желудок вместе с соплями, микробы быстро погибают в соляной кислоте, входящей в состав желудочного сока.

У ЛОР-врачей есть любимая страшилка о том, что, втягивая в себя сопли, можно загнать их в носовые пазухи и спровоцировать гайморит. Но похоже, что это миф: рекомендаций не шмыгать носом нет даже в советах для детей с насморком.

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С другой стороны, если человек часто шмыгает носом, по задней стенке горла постоянно стекает слизь. Это может раздражать нервы в задней части горла и провоцировать кашель. По этой причине удаление соплей из носа может быть более полезным, чем глотать.

Шморгання носом може викликати кашель
Шмыгание носом может вызвать кашель

Однако сказать, что сморкаться однозначно полезнее, чем шмыгает носом, нельзя. Когда люди сморкаются, давление в носу увеличивается до 66 мм ртутного столба – это в 10 раз выше, чем при естественном чихании и кашле.

Экспериментально доказано, что примерно 1 мл соплей при этом попадает в носовые пазухи – это может спровоцировать инфекцию и привести к синуситу. А если сморкаться особенно интенсивно, можно повредить барабанные перепонки и кровеносные сосуды в носу.

Как правильно сморкаться: видео

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Лечение
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