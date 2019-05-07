Что может нарушить усвоение белка в организме

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Что может нарушить усвоение белка в организме
Что может нарушить усвоение белка в организме / pinterest.com

За уровень белка в организме отвечает печень, именно там он образуется. После чего белок распределяется на нужды иммунной системы, кожи, образование гормонов, регенерацию клеток.

Но для построения белка в печени нужен исходный материал, поэтому важно достаточное количество белка и его усвоение.

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Если же говорить об усвоении, то под этим процессом понимается доставка продуктов в печень. Врач-терапевт Лада Ступакова назвала основные причины, почему белок в организме не усваивается.

Что может мешать усвоению белка

1. Низкий уровень соляной кислоты желудка

Именно она первично расщепляет белковую пищу и активирует дальнейшее переваривание пищеварительными ферментами. Чтобы проверить уровень нужно пройти процедуру pH-метрии.

2. Относительная или абсолютная недостаточность пищеварительных ферментов. Это уже проблемы с функцией поджелудочной железы.

Как проверить уровень пищеварительных ферментов:

1) копограма (кал) – относительную недостаточность ферментов можно зафиксировать по остаткам пищевых веществ в кале, когда вы едите больше того, что может выделить на переваривание поджелудочная железа;

2) панкреатическая эластаза (кровь) – показывает неспособность производить достаточно пищеварительных ферментов.

Что делать? При недостатке (относительной или абсолютной) врачи виписывают дополнительные ферменты.

При нестачі ферментів лікарі виписають додаткові речовини для покращення засвоєння білка
При недостатке ферментов врачи виписывают дополнительные вещества для улучшения усвоения белка

Но если у вас обнаружили недостаточное количество белка, то стоит следовать советам врача.

Уровень белка и его усвоения зависит от состояния печени. Именно в ней доставленный белок будет превращен в нужный организму микроэлемент. Чтобы проверить состояние печени, нужно сдать анализы на печеночные пробы, общий белок, и провести УЗИ печени.

Перечень продуктов, содержащих белок, указан здесь.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Желудочно-кишечный тракт Лечение
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