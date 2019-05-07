Что может нарушить усвоение белка в организме

За уровень белка в организме отвечает печень, именно там он образуется. После чего белок распределяется на нужды иммунной системы, кожи, образование гормонов, регенерацию клеток.

Но для построения белка в печени нужен исходный материал, поэтому важно достаточное количество белка и его усвоение.

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Если же говорить об усвоении, то под этим процессом понимается доставка продуктов в печень. Врач-терапевт Лада Ступакова назвала основные причины, почему белок в организме не усваивается.

Что может мешать усвоению белка

1. Низкий уровень соляной кислоты желудка

Именно она первично расщепляет белковую пищу и активирует дальнейшее переваривание пищеварительными ферментами. Чтобы проверить уровень нужно пройти процедуру pH-метрии.

2. Относительная или абсолютная недостаточность пищеварительных ферментов. Это уже проблемы с функцией поджелудочной железы.

Как проверить уровень пищеварительных ферментов:

1) копограма (кал) – относительную недостаточность ферментов можно зафиксировать по остаткам пищевых веществ в кале, когда вы едите больше того, что может выделить на переваривание поджелудочная железа;

2) панкреатическая эластаза (кровь) – показывает неспособность производить достаточно пищеварительных ферментов.

Что делать? При недостатке (относительной или абсолютной) врачи виписывают дополнительные ферменты.



При недостатке ферментов врачи виписывают дополнительные вещества для улучшения усвоения белка

Но если у вас обнаружили недостаточное количество белка, то стоит следовать советам врача.

Уровень белка и его усвоения зависит от состояния печени. Именно в ней доставленный белок будет превращен в нужный организму микроэлемент. Чтобы проверить состояние печени, нужно сдать анализы на печеночные пробы, общий белок, и провести УЗИ печени.

Перечень продуктов, содержащих белок, указан здесь.

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