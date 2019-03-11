Что может уберечь от рака толстой кишки

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Что может уберечь от рака толстой кишки
Что может уберечь от рака толстой кишки / xtalks.com

Немецкие ученые из Института Общества научных исследований имени Макса Планка заявили, что развития околоректального рака (рака толстой кишки) может предотвратить инсулин.

Данные наблюдений опубликовали на сайте Общества научных исследований имени Макса Планка, пишет Nature.

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Развитие рака часто сопровождает ожирение, поскольку оно провоцирует вялотекущую воспалительную реакцию. Последняя приводит к повреждениям в клеточной ДНК, из-за чего у здорового человека начинается рост онкоклеток.

 
Рак толстой кишки – что это?

Это группа злокачественных новообразований, развивающихся из клеток слизистой оболочки ободочной и прямой кишки. Ежегодно в мире диагностируют около 1,4 млн новых случаев колоректального рака – 9% от всех впервые выявленных злокачественных опухолей.

При ожирении нередко происходит уменьшение восприимчивости организма к инсулину. Это увеличивает риск возникновения рака и диабета.

Чтобы клетки эпителия не пропускали бактерий в ткани кишечника, они должны быть прочно соединены друг с другом.

Такие межклеточные контакты сделаны из целого ряда белков, а чтобы эти белки были, должны работать соответствующие гены. Оказывается, что такие гены активизируются под действием инсулина.

 
Инсулинотерапия – применение
  • сахарный диабет 1-го типа;
  • кетоацидоз, диабетическая гиперосмолярная, гиперлакцидемичная кома;
  • беременность и роды при сахарном диабете;
  • значительная декомпенсация сахарного диабета 2-го типа;
  • отсутствие эффекта от лечения другими способами сахарного диабета 2-го типа;
  • значительное снижение массы тела при сахарном диабете;
  • диабетическая нефропатия.

Інсулінотерапія застосовується для лікування цукрового діабету 1-го типу

Инсулинотерапия применяется для лечения сахарного диабета 1-го типа

Вывод ученых: уберечь от колоректального рака может инсулин.

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Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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