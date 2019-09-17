Что можно есть после отбеливания зубов
После отбеливания зубов необходимо соблюдать специальный режим питания. Это нужно для того, чтобы зубы не окрашивались в другой цвет.
Речь идет о белой диете.
Читайте также: Из-за чего эмаль зуба быстрее стирается
Белая диета – это диета после отбеливания зубов, иногда ее еще называют прозрачной.
Наши зубы достаточно пористые, хотя так и не скажешь. И поэтому окрасить их достаточно легко, особенно чаем, кофе, табаком.
Чтобы сохранить белизну после профессионального отбеливания и поддерживать естественный цвет зубов, рекомендуется отказать себе в "цветной" пище и перейти на белую.
Строго соблюдать белую диету советуют первые три дня после отбеливания.
Что можно есть после отбеливания зубов
- Молочные продукты без красителей и фруктовых наполнителей (творог, молоко, простокваша и т.д.)
- Морепродукты и рыбу, но тоже без пищевых красителей
- Мясо курицы или индейки
- Яичные белки.
- Рис, картофель, шампиньоны и белые грибы
- Хлебобулочные изделия из белой муки грубого помола.
- Любые фрукты без большого количества фруктовых кислот и которые не красят эмаль (груши, бананы, ананасы и т.д.)
- Спаржу, цветную капусту и сельдерей.
Что нельзя есть и пить после отбеливания
- чай и кофе,
- газированную воду, особенно темные напитки,
- какао, молочный и черный шоколад,
- яркие овощи (морковь, свекла и т.д.),
- продукты с красителями: вина, соки, морсы, конфеты, напитки, мороженое и т.д.,
- яркие ягоды и фрукты (черника, голубика, клубника, вишня, гранат, виноград и т.д.),
- специи, особенно, паприку, карри и куркуму.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.