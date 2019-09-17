После отбеливания зубов необходимо соблюдать специальный режим питания. Это нужно для того, чтобы зубы не окрашивались в другой цвет.

Речь идет о белой диете.

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Белая диета – это диета после отбеливания зубов, иногда ее еще называют прозрачной.

Наши зубы достаточно пористые, хотя так и не скажешь. И поэтому окрасить их достаточно легко, особенно чаем, кофе, табаком.

Чтобы сохранить белизну после профессионального отбеливания и поддерживать естественный цвет зубов, рекомендуется отказать себе в "цветной" пище и перейти на белую.

Строго соблюдать белую диету советуют первые три дня после отбеливания.

Что можно есть после отбеливания зубов

Молочные продукты без красителей и фруктовых наполнителей (творог, молоко, простокваша и т.д.) Морепродукты и рыбу, но тоже без пищевых красителей Мясо курицы или индейки Яичные белки. Рис, картофель, шампиньоны и белые грибы Хлебобулочные изделия из белой муки грубого помола. Любые фрукты без большого количества фруктовых кислот и которые не красят эмаль (груши, бананы, ананасы и т.д.) Спаржу, цветную капусту и сельдерей.

Что нельзя есть и пить после отбеливания

чай и кофе,

газированную воду, особенно темные напитки,

какао, молочный и черный шоколад,

яркие овощи (морковь, свекла и т.д.),

продукты с красителями: вина, соки, морсы, конфеты, напитки, мороженое и т.д.,

яркие ягоды и фрукты (черника, голубика, клубника, вишня, гранат, виноград и т.д.),

специи, особенно, паприку, карри и куркуму.

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