Что можно и что не стоит делать после прививки

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Что можно и что не стоит делать после прививки
Что можно и что не стоит делать после прививки / lifehacker.com.au

После прививки место укола может временно набухнуть. Однако особых манипуляций после вакцинации делать не нужно.

Врач Евгений Щербина рассказал, что можно делать после прививки, а чего стоит избегать.

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После прививки можно

• купать ребенка;
• мочить место укола (даже если покраснело и отекло);
• гулять на улице;
• контактировать с другими детьми;
• посещать бассейн, детский сад, школу;
• есть все, что ел ребенок до прививки.

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После прививки не стоит:

1. мазать место укола любыми другими мазями/кремами
2. прикладывать капустные листы, мед, алоэ;
3. наносить сеточку йода;
4. делать компрессы.

Эти манипуляции могут лишь привести к перегреву, то есть, к еще большему притоку крови, покраснению.
Любой отек после вакцины исчезнет за 3-5 дней.

Календар профілактичних щеплень
Календарь профилактических прививок

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Дети Вакцина
Источник: 24 Канал
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