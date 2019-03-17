Что можно и что не стоит делать после прививки
После прививки место укола может временно набухнуть. Однако особых манипуляций после вакцинации делать не нужно.
Врач Евгений Щербина рассказал, что можно делать после прививки, а чего стоит избегать.
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После прививки можно
• купать ребенка;
• мочить место укола (даже если покраснело и отекло);
• гулять на улице;
• контактировать с другими детьми;
• посещать бассейн, детский сад, школу;
• есть все, что ел ребенок до прививки.
После прививки не стоит:
1. мазать место укола любыми другими мазями/кремами
2. прикладывать капустные листы, мед, алоэ;
3. наносить сеточку йода;
4. делать компрессы.
Эти манипуляции могут лишь привести к перегреву, то есть, к еще большему притоку крови, покраснению.
Любой отек после вакцины исчезнет за 3-5 дней.
Календарь профилактических прививок
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