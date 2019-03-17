Что можно и что не стоит делать после прививки

После прививки место укола может временно набухнуть. Однако особых манипуляций после вакцинации делать не нужно.

Врач Евгений Щербина рассказал, что можно делать после прививки, а чего стоит избегать.

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После прививки можно

• купать ребенка;

• мочить место укола (даже если покраснело и отекло);

• гулять на улице;

• контактировать с другими детьми;

• посещать бассейн, детский сад, школу;

• есть все, что ел ребенок до прививки.

После прививки не стоит:

1. мазать место укола любыми другими мазями/кремами

2. прикладывать капустные листы, мед, алоэ;

3. наносить сеточку йода;

4. делать компрессы.

Эти манипуляции могут лишь привести к перегреву, то есть, к еще большему притоку крови, покраснению.

Любой отек после вакцины исчезнет за 3-5 дней.



Календарь профилактических прививок

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