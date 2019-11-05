Что можно и нельзя делать беременным: объяснения Супрун

Как только женщина узнает о беременности, вокруг сразу появляются немало желающих дать советы. Все уверены, что лучше знают, что кушать, сколько спать и главное – чего нельзя делать во время беременности.

Часто эти советы базируются на народных предрассудках, предубеждениях и обращениях к недоказательной медицине, бывшая глва МЗ Ульяна Супрун со ссылкой на Наталью Лелюх.

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На самом же деле не стоит думать, что беременность автоматически ставит на паузу активную жизнь, занятия спортом или полноценное питание.

Что можно делать беременным?

1. Заниматься спортом. Наличие противопоказаний стоит уточнить у своего врача, но их на самом деле не так много: кровотечения, острые или хронические болезни, неконтролируемое давление.

2. Нужно полноценно питаться. Не стоит закидываться сладким или жареным, потому что хочется. Лишние килограммы отнюдь не облегчают ни течение беременности, ни роды. Но при этом, не существует какой-то особой диеты для беременных - все советы по сбалансированному питанию взрослых остаются актуальными. Пейте достаточно воды, избегайте новых продуктов, не ешьте жареного и копченого и не переедайте.

3. Беременным женщинам можно летать самолетом. Если нет личных противопоказаний, то несколько перелетов не нанесут вреда ни здоровью беременной, ни малышу. Но знайте, что большинство авиакомпаний отказываются брать на борт пассажирок после 36 недели беременности. Конечно, стоит учитывать утомляемость и заложить время в путешествии на отдых после рейса. Пейте достаточно воды и наденьте в дорогу компрессионные чулки — они помогут избежать отеков.



Беременным чрезвычайно опасное самолечение

Что нельзя делать беременным?

1. Употреблять алкоголь. Он вреден в любом количестве на всех сроках беременности, особенно ранних. Весь алкоголь, который потребляет беременная, достается и малышу. А его печень и почки еще не способны выводить алкоголь из организма. Поэтому бокал вина для ребенка можно приравнять по результатам к сильному похмелью у взрослых. Потребление алкоголя может иметь очень опасные последствия для здоровья плода. Поэтому если вы только планируете забеременеть — не пейте.

2. Курить. Не подвергайте ребенка опасности и откажитесь от этой привычки, как только узнали о своем новом состоянии.

3. Самолечение в принципе вредное и опасное занятие, но беременная несет ответственность и за своего ребенка, поэтому не стоит назначать себе лекарства самостоятельно.

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