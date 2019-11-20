Какие напитки можно пить детям до 5 лет, а какие – категорически нет

Нужно ли давать детям чай, с какого возраста допустимы соки и есть ли смысл детям пить компот. Такие вопросы часто беспокоят родителей и не зря. Ведь питание детей важное дело, в раннем возрасте формируются пищевые привычки, что в будущем будет иметь влияние на здоровье ребенка.

О здоровом выборе напитков для детей до 5 лет рассказал гастроэнтеролог, педиатр Роман Кожевин.

Читайте также: Синдром СДВГ: когда дети не просто гиперактивные, а нуждаются в лечении – Супрун

Какие напитки пить детям: возрастные рекомендации

Важно помнить, что в возрасте до 6 месяцев дети должны пить только грудное молоко или смесь.

До 6 месяцев кроме воды категорически нельзя ничего.

Дети от 6 до 12 месяцев могут пить воду во время еды и после момента введения прикорма; соки не рекомендуются в этом возрасте.

В возрасте от 12 до 24 месяцев дети могут пить цельное молоко и воду, небольшой объем 100% фруктового сока.

В возрасте от 2 до 5 лет молоко и вода все еще являются нужными напитками, а также 100% фруктовый сок (фреш).



Соки следует давать детям с 12 месяцев

Сколько сока пить детям

Для детей 1-3 лет – не более 120 мл;

Дети 3-5 лет – не более 240 мл.

Раньше соки рекомендовали с 6 мес в виде докорма (фруктовые пюре/соки), согласно новым рекомендациям соки вводим после 12 мес.

В возрасте до 5 лет не рекомендуется ароматизированное молоко (со вкусом клубники, шоколада), напитки, содержащие кофеин, добавленный сахар или заменители сахара.

Куда же отнести любимый компот

Традиционно все дети любят компот – напиток из фруктов, ягод или сухофруктов. Если компот без добавления сахара – его можно отнести к низкокалорийным напиткам. Компот может заменять часть суточной потребности в жидкости, но оставляем акцент на воде.



Компот если и давать ребенку, то без сахара

Напитки играют важную роль в здоровье маленьких детей, потому что они составляют большую часть рациона в раннем возрасте.

Формирование правильных предпочтений в отношении напитков в детском возрасте может помочь снизить риск неблагоприятных последствий для здоровья, таких как зубной кариес и ожирение.

Читайте также: МРТ доказало: смартфоны меняют мозг детей

Почему малышам не стоит давать чай

Чай не рекомендовано вводить в рацион малышей раннего возраста. Так как в его состав входят вещества, которые способны снижать способность организма всасывать железо. В результате у малыша может развиться железодефицитная анемия.



Чай следует ограничить в рационе малыша

Чай тормозит процессы образования витамина D и вызывает накопление мочевой кислоты, которая плохо выводится детскими почками.

Ромашковый чай, например, подобно зеленому чаю снижает способность детского организма усваивать железо из пищевых продуктов.

Кроме того, на сегодня не хватает научно обоснованных данных о влиянии различных трав и их комплексов на организм малышей.

Хотя сам по себе чай не характеризуется высокой степенью аллергенности, иногда он может провоцировать возникновение головных болей.

К тому же, в процессе производства чая в него могут попасть дрожжи, на которые у некоторых малышей может проявляться аллергия.