Что на самом деле можно делать во время месячных

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Что на самом деле можно делать во время месячных
Что на самом деле можно делать во время месячных / tagupic.pw

Тема месячных долгое время была табуированной и касалась только женщины.Из-за этого появились безосновательные и научно необоснованные мифы, в которые некоторые люди продолжают верить.

И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергла некоторые ложные утверждения о критических днях.

Мнение Супрун: Как избавиться от боли во время месячных

Что  можно делать во время месячных

1. Посещать сауну

2. Принимать горячий душ

3. Ставить теплую грелку

4. Быть физически активной

5. Заниматься сексом

6. Мастурбировать

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Эти вещи могут уменьшить болезненные ощущения (дисменорея), которые беспокоят большинство женщин. Правда, они эффективны при первичной дисменореи, которая возникает с самого начала менструаций.

Вероятность первичной дисменореи повышают семейный анамнез, курение и обильные менструации.

 
Ульяна Супрун
“Эффективными являются нестероидные противовоспалительные препараты (НСПВ), которые мешают образованию простагландинов (ацетилсалициловая кислота, ибупрофен, мефенаминовая кислота) и обезболивающих (парацетамол). Эти лекарства доступны, безрецептурны, но неидеальные из-за побочных эффектов. Их нельзя принимать людям с больными почками, печенью, желудком”.

Чтобы уменьшить болезненные ощущения во время критических дней, можно есть много орехов и рыбы. Также следует уменьшить количество потребления сладостей и кофе.

Обязательно пейте достаточное количество воды во время менструаций.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Женское здоровье Ульяна Супрун
Источник: Здоров'я 24
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