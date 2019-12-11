Что на самом деле скрывает "спазм сосудов": ответ врача

Головокружение! Именно его чаще всего связывают со "спазмом сосудов". Хотя на самом деле причины могут быть совсем другие. Вестибулярное, психогенное головокружение, артериальная гипертензия или гипотензия, анемия, церебральный атеросклероз. Важно выяснить причину, а не списывать все на спазм сосудов.

Врач-невролог Людмила Пидкуймуха рассказала о, что может означать симптом головокружения и "спазма сосудов".

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Первое, что должно интересовать при диагностике с помощью ультразвукового исследования сосудов это – наличие атеросклеротических бляшек, стенозов, аневризм.

Стеноз – это не спазм. Стеноз не может быть утром меньшим, а вечером большим, а спазм может.

То есть, стеноз – это стойкое сужение сосудика. Оно может быть вызванным утолщением внутренней оболочки.

До 60-70% он считается компенсированным. Такие и большие показатели нуждаются в консультации нейрохирурга.

Спазмы в большинстве являются функциональными. Потому, что стенка сосудика тоже имеет нервную иннервацию и очень чувствительна.

Человек понервничает, переработает – спазм усилился. И если сделать обследование утром и повторить его вечером, то показатели будут разными.

Следовательно, нужно найти причину. Часто, когда люди жалуются на головокружение и спазмы сосудов, оказывается, что это панические атаки. Также часто такие симптомы могут быть признаком железодефицитной анемии или доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения.

Синдром позвоночной артерии

Ключевую роль в возникновении данного синдрома играют дегенеративные изменения шейного отдела позвоночника: боковые грыжи межпозвонковых дисков, артроз унковертебральных соединений с появлением остеофитов, патологическая подвижность и нестабильность в шейном отделе позвоночника, подвывихи в межпозвоночных суставах, патологически измененные на заспазмованные мышцы.

Все эти факторы обуславливают раздражение и компрессию симпатического сплетения позвоночной артерии, сдавливание сосуда.

В зависимости от силы раздражения и выраженности нарушений выделяют функциональную и ишемическую стадии.



Синдром позвоночной артерии часто обнаруживается у пациентов, которые жалуются на головокружение

Функциональная стадия:

Пациентов беспокоят боли в шейно-затылочной области: тупые, зудящие, характерные приступы боли, которые усиливаются при подъеме и спуске по лестнице, при прыжках. Боль может распространяться в область глаза.

Сопровождаются ощущением покалывания, «ползания мурашек» в теменно-височных участках головы.

При этом отмечается ограниченность движений шейного отдела позвоночника, "хруст", "щелчок", болевые точки при пальпации, головокружение, тошнота, преходящие нарушение слуха, "колокол", "писк", заложенность, двоение в глазах, ощущение "мушек", "фотовспышек" перед глазами.

Ишемическая стадия:

Характеризуется кратковременной ишемией структур ствола головного мозга могут возникать преходящие нарушения мозгового кровообращения при резких и внезапных движениях головой.