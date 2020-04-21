Что надо знать астматикам о рисках COVID-19

Во время пандемии COVID-19 пожилые и люди, которые имеют хронические заболевания, относятся к группе повышенного риска. А поскольку SARS-CoV-2 преимущественно поражает легкие, многих больных астмой беспокоит повышенный риск заражения и тяжелого течения болезни.

Опасения людей усилились после того, как опубликовали данные о том, что спреи с кортизоном, которыми пользуются астматики, повышают риск заражения коронавирусом, пишет DW.

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Можно ли и дальше пользоваться спреями

Препараты, которые чаще всего применяют во время лечения астмы, в частности спреи с кортизоном или таблетки кортизона, оказывают противовоспалительное действие и снижают астматическую гиперчувствительность бронхов. Эти лекарства несколько ослабляют действие иммунной системы организма, ведь их активное вещество имеет иммуносупрессивное действие.

О рисках COVID-19 для людей с астмой

Пульмонологи заверили, что у больных астмой риск не увеличивается до тех пор, пока они и дальше регулярно принимают лекарства и не прекращают прием препаратов без консультации с врачом. Даже в случае ухудшения состояния дозу кортизона нужно скорректировать только согласно инструкциям пульмонолога.

Вместе с тем, главный врач-вирусолог берлинской клиники "Шарите" профессор Кристиан Дростен (Christian Drosten) порекомендовал пациентам, которые страдают астмой, обсудить со своим врачом замену препаратов для лечения астмы на основе кортизона препаратами с меньшим влиянием на иммунную систему.

Нужны ли дополнительные меры?

Люди, у которых есть хронические респираторные заболевания, могут хуже бороться с вирусами самостоятельно, ведь слизистая оболочка легких ослаблена вследствие уже имеющихся заболеваний.

Впрочем, по словам пульмонолога и профессора Мюнхенской университетской клиники Райнальда Фишера (Rainald Fischer), для астматиков значительной угрозы нет, ведь обычно у них слизистая оболочка бронхов имеет только аллергическое воспаление, которое обычно не перерастает в пневмонию.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

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