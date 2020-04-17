Как подготовиться к сдаче крови: важные советы в инфографике

В связи с пандемией коронавируса, люди перестали сдавать кровь на донорство. Поэтому в Украине возник дефицит донорской крови, и теперь в зоне риска все граждане, нуждающиеся в неотложном хирургическом вмешательстве.

Если вы решили стать донором крови, вам необходимо знать несколько простых, но важных правил. Журналисты Здоровье 24 собрали советы для тех, кто хочет сдать кровь.

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Что стоит знать перед сдачей крови и какие есть ограничения

Донором может стать здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет с весом не менее 50 килограмм.

Если человек болел гриппом, ОРВИ или ангиной, перед сдачей крови должно пройти больше месяца. Зато после последнего визита к стоматологу должно пройти не менее 10 дней.

Кроме того, есть список заболеваний, при которых кровь сдавать нельзя. К ним относятся: хронические заболевания печени, психические заболевания, грибковые поражения кожи, бронхиальная астма, гипертония 2-3 степени и другие.

Есть и ограничения к людям, которые недавно делали прививку. В зависимости от типа вакцины, после прививки до сдачи крови должно пройти от 10 дней до одного года. Зато после родов, нанесения татуировки или пирсинга должен пройти год.

Что делать перед сдачей крови

За 3-5 дней нужно исключить из употребления прием лекарств, которые имеют в составе аспирин и анальгин;

За 48 часов не употребляйте алкоголь;

За 24 часа до сдачи крови следует отказаться от употребления жареных и копченых блюд;

Избегайте таких продуктов, как: яйца, молоко и молочные продукты, сыр, масло, орехи, бананы, соленые, острые, жареные и копченые блюда, а также спиртное;

Можно употреблять в этот период фрукты (кроме бананов), овощи, хлеб, крупы, рыбу, соки, сладости;

Утром легко позавтракайте. Например, кашей на воде и сладким чаем;

За 2 часа до и 2 часа после сдачи крови нельзя курить.



Как подготовиться к сдаче крови на донорство / Инфографика 24 канала

Что делать после сдачи крови

После сдачи крови следует немного отдохнуть несколько минут. Посидите спокойно некоторое время, выпейте чай и перекусите;

2 часа избегайте вождения мотоциклом или велосипедом. На авто ограничений нет, однако будьте осмотрительны;

Также в течение 2-3 часов не поднимайте ничего тяжелого рукой, из которой брали кровь;

Алкоголь не принимайте раньше чем через 8 часов;

24 часа не занимайтесь физическими упражнениями;

48 часов много пейте и ешьте;

10 дней не делайте никаких прививок.

Важно. Сообщите врачу, если вам стало плохо после сдачи крови!



Как восстановиться после сдачи крови / Инфографика 24 канала Как восстановиться после сдачи крови / Инфографика 24 канала



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