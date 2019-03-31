Что нельзя делать при вывихе ни в коем случае
Вывих может возникнуть, когда вы неудачно упали на локоть или просто ударились рукой, ногой, и тому подобное. Во время вывиха смещаются кости.
После вывиха необходимо сделать три вещи:
1) обездвижить сустав, стараться им не двигать;
2) приложить к травме холодный компресс;
3) выпить обезболивающее – при необходимости.
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После этого необходимо срочно обратиться к врачу, пишет Lifehacker.
Какие наиболее распространенные ошибки допускаются после вывиха
1. Вы надеетесь, что вывих пройдет самостоятельно
Вывих очень близкий к перелому. Даже, если кости не повреждены, то могли пострадать кровеносные сосуды и нервы. Это не заживает, боль может уменьшиться, но о травме будет напоминать боль, возможны также ограничения в движении.
2. Вы вправляете вывих самостоятельно
Возможно, ваша травма – не вывих, а перелом, но симптомы почти не отличаются. В таком случае вы можете еще больше повредить сустав/кости/нервы/мягкие ткани. Специалист отправит на рентген, чтобы выявить каков тип травмы, и уже после этого он сможет поставить окончательный диагноз.
• кожа либо покраснела, либо побледнела;
• сильная боль в области сустава или же онемение;
• невозможность двигать костями в пострадавшем суставе;
• сустав выглядит странно, например, кость приобретает неестественный угол наклона.
Врач отправит на рентген, чтобы выявить какой у вас тип травмы
3. Вы медлите с походом к врачу
Часто вывихи сопровождаются отеком и внутренним кровотечением. Чем больше времени проходит с момента травмы, тем больше жидкости накапливается вокруг сустава, и тем сложнее будет его вправить. Поэтому не стоит оттягивать визит к врачу.
Если же не можете самостоятельно двигаться – вызывайте скорую.
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