Что нельзя есть аллергикам весной: перечень продуктов

В период цветения у аллергиков обостряется течение болезни. Поэтому кроме профилактики самой болезни необходимо придерживаться определенного рациона.

Аллерголог-иммунолог Ольга Жоголева отмечает, что при аллергии на пыльцу березы появляется непереносимость яблок и моркови. Это возникает из-за реакции организма.

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Оказывается, что для клеток иммунной системы некоторые продукты выглядят одинаково с пыльцой растений. Связано это с тем, что некоторые белки пыльцы сходны с белками пищи по своей структуре.

На уровне молекул клетки иммунной системы не различают, например, пыльца ольхи это или фундук, и пытаются бороться с ними одинаково.

Иногда аллергическая реакция возникает только в месте контакта:

1) Пыльца в носу вызывает насморк;

2) Пыльца на коже вызывает крапивницу;

3) Еда во рту вызывает зуд и першение, отек слизистой оболочки

Иногда (чаще при более длительном стаже аллергии) различные раздражители вызывают одни и те же симптомы. Например, и съеденное яблоко, и прогулка по городу вызывают заложенность носа.

Что нельзя есть при аллергии на пыльцу березы, ольхи, орешника:

– Свежие продукты:

• яблоки

• груши

• вишню

• черешню

• Сливу и чернослив

• Абрикос и курагу

• клубнику

• сельдерей

• петрушку

• морковь



Что нельзя есть при аллергии на пыльцу березы, ольхи, орешника

– В любом виде:

• орехи

• мед

• Молодой картофель

При аллергии на пыльцу луговых трав нужно исключить:

• злаковые (рожь, пшеница, ячмень, овес)

• кофе

• какао

• мед

При аллергии на пыльцу сорняков нужно исключить:

• мед

• дыню

• арбуз

• семена, халву, подсолнечное масло

• горчицу, майонез

• кабачки

• баклажаны



При аллергии на пыльцу сорняков нужно исключить баклажаны

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