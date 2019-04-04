Что нельзя есть аллергикам весной: перечень продуктов
В период цветения у аллергиков обостряется течение болезни. Поэтому кроме профилактики самой болезни необходимо придерживаться определенного рациона.
Аллерголог-иммунолог Ольга Жоголева отмечает, что при аллергии на пыльцу березы появляется непереносимость яблок и моркови. Это возникает из-за реакции организма.
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Оказывается, что для клеток иммунной системы некоторые продукты выглядят одинаково с пыльцой растений. Связано это с тем, что некоторые белки пыльцы сходны с белками пищи по своей структуре.
На уровне молекул клетки иммунной системы не различают, например, пыльца ольхи это или фундук, и пытаются бороться с ними одинаково.
Иногда аллергическая реакция возникает только в месте контакта:
1) Пыльца в носу вызывает насморк;
2) Пыльца на коже вызывает крапивницу;
3) Еда во рту вызывает зуд и першение, отек слизистой оболочки
Иногда (чаще при более длительном стаже аллергии) различные раздражители вызывают одни и те же симптомы. Например, и съеденное яблоко, и прогулка по городу вызывают заложенность носа.
Что нельзя есть при аллергии на пыльцу березы, ольхи, орешника:
– Свежие продукты:
• яблоки
• груши
• вишню
• черешню
• Сливу и чернослив
• Абрикос и курагу
• клубнику
• сельдерей
• петрушку
• морковь
Что нельзя есть при аллергии на пыльцу березы, ольхи, орешника
– В любом виде:
• орехи
• мед
• Молодой картофель
При аллергии на пыльцу луговых трав нужно исключить:
• злаковые (рожь, пшеница, ячмень, овес)
• кофе
• какао
• мед
При аллергии на пыльцу сорняков нужно исключить:
• мед
• дыню
• арбуз
• семена, халву, подсолнечное масло
• горчицу, майонез
• кабачки
• баклажаны
При аллергии на пыльцу сорняков нужно исключить баклажаны
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